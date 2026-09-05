Uomo ucciso in strada con un cacciavite a Udine, i sospetti sulle minacce di morte dell'ex alla sorella

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Un uomo è stato ucciso a colpi di cacciavite in strada a Udine. La vittima avrebbe 61 anni e sarebbe stato aggredito e colpito alla testa mentre tornava a casa dopo aver fatto la spesa. L’aggressore è poi fuggito ed è ancora in libertà. Il movente non è chiaro, ma la sorella del 61enne sarebbe stata recentemente minacciata di morte.

Uomo ucciso in strada a Udine con un cacciavite

Un uomo di 61 anni è stato ucciso in strada a Udine, in via di Castions di Strada, nella periferia sud ovest della città friulana. Secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stato aggredito e colpito alla testa.

Dopo averlo stordito, l’aggressore avrebbe finito la vittima a colpi di cacciavite. L’aggressione sarebbe avvenuta non lontano dall’abitazione del 61enne, che stava tornando a casa dopo aver fatto la spesa.

ANSA

Ad avvisare le autorità di quanto accaduto sarebbero stati i vicini di casa. La vittima sarebbe stata soccorsa e portata in ospedale, dove però è deceduta.

La fuga dell’aggressore e le ricerche

Subito dopo l’aggressione, stando a quanto riportato da SkyTg24, il responsabile sarebbe fuggito e avrebbe fatto perdere le proprie tracce scappando nei campi non lontani dalla periferia della città.

Le forze dell’ordine locali hanno disposto posti di blocco e unità dedicate alla ricerca del responsabile in tutta la zona di Udine, in modo da localizzarlo il prima possibile.

Al momento, però, non c’è ancora alcuna certezza su chi possa essere l’assalitore del 61enne, e questo sta complicando le ricerche.

Le minacce di morte alla sorella

Una possibile pista investigativa individuata dagli inquirenti sarebbe legata ad alcuni problemi familiari che non riguardavano direttamente la vittima, ma sua sorella.

Stando a quanto riporta il Messaggero Veneto, infatti, la donna avrebbe raccontato agli investigatori di aver ricevuto più volte minacce di morte dal suo ex, dopo l’interruzione della loro relazione.

L’uomo si sarebbe rifiutato di accettare la fine del rapporto. Secondo la sorella della vittima, quindi, il 61enne sarebbe stato ucciso come vendetta nei suoi confronti.