Uomo vestito da Batman entra nel Comune di Santa Clara e protesta per la presenza dell'ICE al Super Bowl
Il discorso di tre minuti del Batman di Santa Clara ha duramente criticato la cooperazione tra il consiglio comunale e gli agenti federali. Cosa succederà al Super Bowl?
Le proteste negli Usa contro la condotta omicida degli agenti dell’ICE a Minneapolis assume anche forme fuori dall’ordinario, seppur molto serie. Un uomo travestito da Batman ha fatto irruzione nella sede del Comune di Santa Clara, in California, durante un consiglio cittadino per criticare l’atteggiamento delle autorità locali nei confronti dell’Immigration and Customs Enforcement.
Batman contro l’ICE: “Fermate le uccisioni degli uomini mascherati”
L’irruzione pacifica è stata ripresa in un video e diffusa online. Il “Batman civile” ha chiesto più volte ai funzionari: “What the f*** are we doing here?” (“Cosa c**** stiamo facendo qui?”).
L’uomo ha esortato il consiglio comunale a dichiarare pubblicamente che la città non avrebbe fornito risorse, dati o supporto logistico agli agenti federali per le operazioni in vista del Super Bowl 2026, in programma l’8 febbraio proprio al Levi’s Stadium di Santa Clara.
Indossando il costume del celebre supereroe, l’uomo ha preso la parola al microfono accusando i membri del consiglio di non aver fatto abbastanza per opporsi alla cooperazione con l’ICE.
Durante il suo intervento il novello Batman ha utilizzato parole molto dure, definendo gli amministratori della sua città “codardi” e “traditori”.
Il discorso dell’uomo pipistrello di Santa Clara
“In questo Paese ogni giorno muoiono tante persone per strada. Fermate le uccisioni degli uomini mascherati”, ha affermato in un passaggio.
“Chi di voi potrebbe tornare a casa dai propri figli e dire loro che avete fatto tutto il possibile per proteggere i loro compagni di classe, per proteggere i loro nonni, per proteggere loro? Non credo che possiate”.
Alcuni membri del consiglio comunale hanno ringraziato il cittadino vestito da Batman per il suo intervento.
L’episodio, pur spettacolare in pieno stile statunitense, si inserisce nel drammatico e più ampio dibattito sulla militarizzazione delle grandi città americane.
Cosa faranno gli agenti dell’ICE al Super Bowl 2026
La autorità di Santa Clara hanno deciso di non commentare dettagli sull’interazione tra le forze di polizia cittadine e gli agenti dell’ICE, finiti nella bufera dopo aver ucciso Alex Pretty.
Trincerandosi dietro i regolamenti, gli amministratori di Santa Clara hanno sottolineato che non spetta a loro “confermare né negare” eventuali piani operativi dell’ICE.
Gli agenti federali saranno schierati dentro e attorno al Levi’s Stadium in occasione del Super Bowl, col compito ufficiale di garantire la sicurezza investigativa dell’evento sportivo.
Al di là della carica di novità suscitata nel resto del mondo, il pattugliamento dell’ICE non è certo una novità negli Stati Uniti.
Il team federale ha infatti lavorato altre volte durante il Super Bowl e altri importanti eventi sportivi, concentrandosi principalmente sulla prevenzione del traffico di esseri umani e sulla vendita di merci contraffatte.
Certamente la decisione dell’amministrazione Trump giunge in un clima assai teso per le dichiarazioni violente sulle operazioni di controllo dell’immigrazione in Minnesota. L’incidente fatale è percepito anche stavolta come altamente probabile.