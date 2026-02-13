Uomo Vitruviano censurato alle Olimpiadi, Rai attaccata per lo spot senza i genitali: "Ennesima polemica"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

L’Uomo Vitruviano, il celebre disegno di Leonardo da Vinci, è al centro di un caso alle Olimpiadi. L’opera appare nella sigla Rai dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, ma in versione “censurata”, senza i genitali che, invece, sono presenti nel disegno originale. Il Pd ha attaccato l’emittente pubblica, che si è difesa parlando dell'”ennesima polemica pretestuosa”.

Il caso dell’Uomo Vitruviano senza genitali nella sigla Rai delle Olimpiadi

Alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 è scoppiata una nuova polemica televisiva.

A innescarla è stato il Pd, che ha protestato ufficialmente contro la scelta di mostrare L’Uomo Vitruviano di Leonardo da Vinci in versione “censurata” senza genitali nella sigla Rai dei Giochi Olimpici.

La polemica del Pd sull’Uomo Vitruviano alle Olimpiadi

Irene Manzi, capogruppo del Partito Democratico in Commissione Cultura alla Camera, ha attaccato: “Siamo di fronte a una scelta incomprensibile e inaccettabile: davvero la Rai arriva a modificare Leonardo?”.

L’esponente del Pd ha aggiunto: “È possibile che il direttore di Rai sport Petrecca autorizzi ogni giorno la messa in onda di una versione alterata di uno dei simboli universali dell’arte rinascimentale?”. E ancora: “Alterare l’arte significa umiliarla, impoverirla, non certo tutelarla. Il servizio pubblico ha il dovere di valorizzare la nostra storia e la nostra identità, non di riscriverle per eccesso di prudenza o per interpretazioni burocratiche dei regolamenti”.

Irene Manzi si è poi rivolta direttamente alla Rai e a Giorgia Meloni: “Chiediamo alla Rai di chiarire immediatamente. E chiediamo al Governo, a partire dalla Presidente Meloni, di porre fine a queste continue gaffe che danneggiano la credibilità culturale dell’Italia. Il Ministro Giuli davvero non ha nulla da dire davanti a questo sfregio al patrimonio culturale?”.

I deputati del Partito Democratico della Commissione Cultura della Camera, come riportato da LaPresse, hanno anche predisposto un’interrogazione parlamentare al ministro della Cultura Alessandro Giuli.

La replica della Rai sull’Uomo Vitruviano

In risposta, la Rai ha parlato di “ennesima polemica pretestuosa” ed “ennesima fake news, analoga a quella che ha riguardato una presunta censura dell’artista Ghali durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi: anche in quell’occasione la regia e la produzione internazionale erano affidate a OBS (Olympic Broadcasting Services) e non alla Rai, che si è limitata a trasmettere il segnale ufficiale senza alcuna possibilità di intervento o modifica”.

La Rai ha spiegato: “La sigla e l’intero pacchetto grafico dei Giochi non sono realizzati dalla Rai. Si tratta di contenuti prodotti e distribuiti da OBS, l’organismo ufficiale del Cio responsabile della produzione audiovisiva delle Olimpiadi. Il medesimo pacchetto grafico è fornito in modo identico a tutte le emittenti detentrici dei diritti nel mondo, che sono obbligate a trasmetterlo secondo standard internazionali condivisi. Rai, come ogni altro broadcaster, non può modificare in alcun modo tali contenuti”.