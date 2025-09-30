Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Rischio microbiologico. Il Ministero della Salute ha reso noto di aver richiamato diverse uova dai supermercati. Si tratta di quelle a marchio La Montanari, prodotte da Carboni Simona, e il motivo è la presenza di salmonella: le autorità hanno quindi ritirato il lotto 35. Nel caso in cui si siano acquistate le confezioni nei supermercati, il prodotto non va consumato, ma va immediatamente riportato al punto vendita per evitare rischi legati alla salute.

Qual è il lotto delle uova con la salmonella

Il Ministero della Salute ha disposto il ritiro di un lotto, considerato a rischio microbiologico, il 26 settembre 2025. Lo ha fatto dopo aver riscontrato la presenza di salmonella.

Quello che si sa è che il marchio di identificazione dello stabilimento è ITQ3T7GUE e che le uova sono vendute in confezioni da 4 o da 6, 50 grammi a pezzo.

Ministero della Salute

Una delle confezioni di uova ritirate per salmonella

Il lotto in questione è il numero 35, con data di scadenza fissata al 22 ottobre 2025.

Cosa fare se si sono acquistate le uova ritirate

Se avete acquistato una confezione dei lotti in questione, la raccomandazione delle autorità sanitarie è di non consumarne il contenuto.

Anzi, va riportato al punto vendita per richiederne la sostituzione o il rimborso.

Cosa si rischia con la salmonellosi

Come spiegato dal Ministero della Salute, la salmonellosi è una delle più frequenti patologie di origine alimentare nell’uomo.

Gli alimenti di origine avicola, uova e prodotti, in particolare, risultano essere le principali cause di infezione.

Le salmonellosi colpiscono mammiferi, uccelli, rettili e anfibi. I carnivori sono poco ricettivi.

Nell’uomo si manifesta perlopiù come enterocolite (infiammazione del tratto digestivo che coinvolge l’enterite dell’intestino tenue e la colite del colon).

La gravità della malattia è in relazione al sierotipo infettante, al numero di microrganismi ingeriti e a fattori di resistenza del paziente.

Soggetti a rischio sono:

anziani;

bambini;

donne in gravidanza;

in individui affetti da anemia falciforme;

individui affetti da Hiv (per questi ultimi l’infezione da salmonella si manifesta anche con ricorrenti episodi di setticemia non tifoidea).