Uova Le Nostranelle e Spinovo richiamate dai supermercati per rischio microbiologico, 94 lotti ritirati
Uova ritirate per rischio microbiologico dai supermercati dopo le analisi: l'elenco dei 94 lotti che potrebbero essere contaminati
Rischio microbiologico. Il Ministero della Salute ha reso noto di aver richiamato diverse uova dai supermercati. Si tratta di quelle a marchio Le Nostranelle e Spinovo, prodotte dall’azienda Spinovo nello stabilimento a Spino D’Adda in provincia di Cremona. Le autorità hanno quindi ritirato 94 lotti. Nel caso in cui si siano acquistate le confezioni, i prodotti non vanno assolutamente consumati per evitare ripercussioni sulla salute. Anzi, vanno restituiti al punto vendita.
Quali sono i 94 lotti
Il Ministero della Salute ha disposto il ritiro di XX lotti, considerati a rischio microbiologico, il 3 novembre 2025.
Quello che si sa è che il marchio di identificazione dello stabilimento è Spinovo e che le uova sono vendute:
- sfuse, in plateau da 20 o da 30
- in confezioni, da 6 o in box
Una delle confezioni di uova ritirate per salmonella
La data di scadenza varia dal 4 al 19 novembre 2025.
I lotti in questione sono:
- L0411
- L0511
- L0611
- L0711
- L0811
- L0911
- L1011
- L1111
- L1411
- L1511
- L1611
- L1711
- L1811
- LC0411
- LC0511
- LC0611
- LC0711
- LC0811
- LC0911
- LC1011
- LC1111
- LC1311
- LC1411
- LC1511
- LC1611
- LC1711
- LC1811
E ancora:
- M0411
- M0911
- M1011
- M1111
- M1211
- M1311
- M1511
- M1611
- M1711
- M1811
- M1911
- MC0411
- MC0511
- MC0611
- MC0711
- MC1011
- MC1111
- MC1211
- MC1311
- MC1411
- MC1711
- MC1811
- MC1911
- MC100511
- MC100611
- MC100911
- MC101111
- MC101211
- MC101311
- MC101711
Poi:
- XL0411
- XL0611
- XL1011
- XL1111
- XL1211
- XL1511
- XL1811
- XLC0511
- XLC0611
- XLC0711
- XLC0811
- XLC0911
- XLC1011
- XLC1211
- XLC1311
- XLC1411
- XLC1511
- XLC1611
- XLC1711
- XLC1911
Infine:
- 20611
- 21011
- 21311
- 21711
Cosa fare se si sono acquistate le uova ritirate
Se avete acquistato una confezione dei lotti in questione, la raccomandazione delle autorità sanitarie è di non consumarne il contenuto.
Anzi, va riportato al punto vendita per richiederne la sostituzione o il rimborso.
Cosa si rischia con la salmonellosi
Come spiegato dal Ministero della Salute, la salmonellosi è una delle più frequenti patologie di origine alimentare nell’uomo.
Gli alimenti di origine avicola, uova e prodotti, in particolare, risultano essere le principali cause di infezione.
Le salmonellosi colpiscono mammiferi, uccelli, rettili e anfibi. I carnivori sono poco ricettivi.
Nell’uomo si manifesta perlopiù come enterocolite (infiammazione del tratto digestivo che coinvolge l’enterite dell’intestino tenue e la colite del colon).
La gravità della malattia è in relazione al sierotipo infettante, al numero di microrganismi ingeriti e a fattori di resistenza del paziente.
Soggetti a rischio sono:
- anziani;
- bambini;
- donne in gravidanza;
- individui affetti da anemia falciforme;
- individui affetti da Hiv (per questi ultimi l’infezione da salmonella si manifesta anche con ricorrenti episodi di setticemia non tifoidea).