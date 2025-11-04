NOTIZIE
Uova Le Nostranelle e Spinovo richiamate dai supermercati per rischio microbiologico, 94 lotti ritirati

Uova ritirate per rischio microbiologico dai supermercati dopo le analisi: l'elenco dei 94 lotti che potrebbero essere contaminati

Rischio microbiologico. Il Ministero della Salute ha reso noto di aver richiamato diverse uova dai supermercati. Si tratta di quelle a marchio Le NostranelleSpinovo, prodotte dall’azienda Spinovo nello stabilimento a Spino D’Adda in provincia di Cremona. Le autorità hanno quindi ritirato 94 lotti. Nel caso in cui si siano acquistate le confezioni, i prodotti non vanno assolutamente consumati per evitare ripercussioni sulla salute. Anzi, vanno restituiti al punto vendita.

Quali sono i 94 lotti

Il Ministero della Salute ha disposto il ritiro di XX lotti, considerati a rischio microbiologico, il 3 novembre 2025.

Quello che si sa è che il marchio di identificazione dello stabilimento è Spinovo e che le uova sono vendute:

  • sfuse, in plateau da 20 o da 30
  • in confezioni, da 6 o in box

Una delle confezioni di uova ritirate per salmonella

La data di scadenza varia dal 4 al 19 novembre 2025.

I lotti in questione sono:

  • L0411
  • L0511
  • L0611
  • L0711
  • L0811
  • L0911
  • L1011
  • L1111
  • L1411
  • L1511
  • L1611
  • L1711
  • L1811
  • LC0411
  • LC0511
  • LC0611
  • LC0711
  • LC0811
  • LC0911
  • LC1011
  • LC1111
  • LC1311
  • LC1411
  • LC1511
  • LC1611
  • LC1711
  • LC1811

E ancora:

  • M0411
  • M0911
  • M1011
  • M1111
  • M1211
  • M1311
  • M1511
  • M1611
  • M1711
  • M1811
  • M1911
  • MC0411
  • MC0511
  • MC0611
  • MC0711
  • MC1011
  • MC1111
  • MC1211
  • MC1311
  • MC1411
  • MC1711
  • MC1811
  • MC1911
  • MC100511
  • MC100611
  • MC100911
  • MC101111
  • MC101211
  • MC101311
  • MC101711

Poi:

  • XL0411
  • XL0611
  • XL1011
  • XL1111
  • XL1211
  • XL1511
  • XL1811
  • XLC0511
  • XLC0611
  • XLC0711
  • XLC0811
  • XLC0911
  • XLC1011
  • XLC1211
  • XLC1311
  • XLC1411
  • XLC1511
  • XLC1611
  • XLC1711
  • XLC1911
  • XLC0511
  • XLC0611
  • XLC0711
  • XLC0811
  • XLC0911
  • XLC1011
  • XLC1211
  • XLC1311
  • XLC1411
  • XLC1511
  • XLC1611
  • XLC1711
  • XLC1911

Infine:

  • 20611
  • 21011
  • 21311
  • 21711

Cosa fare se si sono acquistate le uova ritirate

Se avete acquistato una confezione dei lotti in questione, la raccomandazione delle autorità sanitarie è di non consumarne il contenuto.

Anzi, va riportato al punto vendita per richiederne la sostituzione o il rimborso.

Cosa si rischia con la salmonellosi

Come spiegato dal Ministero della Salute, la salmonellosi è una delle più frequenti patologie di origine alimentare nell’uomo.

Gli alimenti di origine avicola, uova e prodotti, in particolare, risultano essere le principali cause di infezione.

Le salmonellosi colpiscono mammiferi, uccelli, rettili e anfibi. I carnivori sono poco ricettivi.

Nell’uomo si manifesta perlopiù come enterocolite (infiammazione del tratto digestivo che coinvolge l’enterite dell’intestino tenue e la colite del colon).

La gravità della malattia è in relazione al sierotipo infettante, al numero di microrganismi ingeriti e a fattori di resistenza del paziente.

Soggetti a rischio sono:

  • anziani;
  • bambini;
  • donne in gravidanza;
  • individui affetti da anemia falciforme;
  • individui affetti da Hiv (per questi ultimi l’infezione da salmonella si manifesta anche con ricorrenti episodi di setticemia non tifoidea).

