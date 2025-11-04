Uova Le Nostranelle e Spinovo richiamate dai supermercati per rischio microbiologico, 94 lotti ritirati

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Rischio microbiologico. Il Ministero della Salute ha reso noto di aver richiamato diverse uova dai supermercati. Si tratta di quelle a marchio Le Nostranelle e Spinovo, prodotte dall’azienda Spinovo nello stabilimento a Spino D’Adda in provincia di Cremona. Le autorità hanno quindi ritirato 94 lotti. Nel caso in cui si siano acquistate le confezioni, i prodotti non vanno assolutamente consumati per evitare ripercussioni sulla salute. Anzi, vanno restituiti al punto vendita.

Quali sono i 94 lotti

Il Ministero della Salute ha disposto il ritiro di XX lotti, considerati a rischio microbiologico, il 3 novembre 2025.

Quello che si sa è che il marchio di identificazione dello stabilimento è Spinovo e che le uova sono vendute:

sfuse, in plateau da 20 o da 30

in confezioni, da 6 o in box

Ministero della Salute Una delle confezioni di uova ritirate per salmonella

La data di scadenza varia dal 4 al 19 novembre 2025.

I lotti in questione sono:

L0411

L0511

L0611

L0711

L0811

L0911

L1011

L1111

L1411

L1511

L1611

L1711

L1811

LC0411

LC0511

LC0611

LC0711

LC0811

LC0911

LC1011

LC1111

LC1311

LC1411

LC1511

LC1611

LC1711

LC1811

E ancora:

M0411

M0911

M1011

M1111

M1211

M1311

M1511

M1611

M1711

M1811

M1911

MC0411

MC0511

MC0611

MC0711

MC1011

MC1111

MC1211

MC1311

MC1411

MC1711

MC1811

MC1911

MC100511

MC100611

MC100911

MC101111

MC101211

MC101311

MC101711

Poi:

XL0411

XL0611

XL1011

XL1111

XL1211

XL1511

XL1811

XLC0511

XLC0611

XLC0711

XLC0811

XLC0911

XLC1011

XLC1211

XLC1311

XLC1411

XLC1511

XLC1611

XLC1711

XLC1911

XLC0511

XLC0611

XLC0711

XLC0811

XLC0911

XLC1011

XLC1211

XLC1311

XLC1411

XLC1511

XLC1611

XLC1711

XLC1911

Infine:

20611

21011

21311

21711

Cosa fare se si sono acquistate le uova ritirate

Se avete acquistato una confezione dei lotti in questione, la raccomandazione delle autorità sanitarie è di non consumarne il contenuto.

Anzi, va riportato al punto vendita per richiederne la sostituzione o il rimborso.

Cosa si rischia con la salmonellosi

Come spiegato dal Ministero della Salute, la salmonellosi è una delle più frequenti patologie di origine alimentare nell’uomo.

Gli alimenti di origine avicola, uova e prodotti, in particolare, risultano essere le principali cause di infezione.

Le salmonellosi colpiscono mammiferi, uccelli, rettili e anfibi. I carnivori sono poco ricettivi.

Nell’uomo si manifesta perlopiù come enterocolite (infiammazione del tratto digestivo che coinvolge l’enterite dell’intestino tenue e la colite del colon).

La gravità della malattia è in relazione al sierotipo infettante, al numero di microrganismi ingeriti e a fattori di resistenza del paziente.

Soggetti a rischio sono:

anziani;

bambini;

donne in gravidanza;

in individui affetti da anemia falciforme;

individui affetti da Hiv (per questi ultimi l’infezione da salmonella si manifesta anche con ricorrenti episodi di setticemia non tifoidea).