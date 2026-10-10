Uragano Isaias in Florida, due morti ed emergenza energetica: utenze fuori uso, stop al petrolio nel Golfo

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L’uragano Isaias ha raggiunto gli Stati Uniti, provocando almeno due morti, danni e oltre 900mila utenze senza elettricità tra Florida, Alabama e Georgia. Il fenomeno atmosferico ha costretto le compagnie di settore a sospendere il 72% della produzione di petrolio offshore nel Golfo del Messico, con possibili ripercussioni sul mercato energetico.

Uragano Isaias, devastazione in Florida

La costa nordoccidentale della Florida, negli Stati Uniti, è stata raggiunta dall’uragano Isaias: il suo passaggio ha portato vittime, danni, interruzioni della corrente elettrica e disagi lungo la costa del Golfo del Messico.

Dopo aver toccato terra nei pressi di Destin nella serata di venerdì 9 ottobre, il fenomeno atmosferico si è rapidamente indebolito, ma le sue conseguenze continuano a preoccupare le autorità.

ANSA

Sabato 10 ottobre le testate statunitensi hanno riportato la notizia di almeno due morti accertati. Le due vittime, una in Florida e una in Alabama, sono entrambe riconducibili alla caduta di alberi.

I dati del fenomeno

Isaias ha raggiunto la costa americana come uragano di categoria 2, con venti sostenuti fino a 105 miglia orarie, equivalenti a circa 169 km/h. Secondo il National Hurricane Center (NHC), il centro della tempesta è arrivato sulla terraferma nei pressi di Destin, nella Florida Panhandle, intorno alle 20:30 ora locale di venerdì 9 ottobre.

Gli effetti si sono estesi rapidamente anche all’Alabama e alla Georgia. Le raffiche hanno abbattuto alberi e linee elettriche, mentre le precipitazioni hanno provocato allagamenti e reso difficili gli spostamenti.

A Pensacola sono stati segnalati danni alle strutture, compreso il tetto di un albergo, e anche l’aeroporto ha subito conseguenze legate al maltempo. Il governatore della Florida, Ron DeSantis, ha invitato i residenti a prestare attenzione alle condizioni delle strade e alle possibili inondazioni.

Blackout e petrolio al palo

L’uragano ha causato inoltre l’interruzione di oltre 900mila utenze, rimaste senza elettricità tra Florida, Alabama e Georgia. Ma l’avvicinamento di Isaias ha avuto conseguenze rilevanti per tutta l’industria energetica statunitense, con conseguenti timori per possibili ricadute sul mercato dei carburanti, che già vive una fase molto delicata.

Prima dell’approdo sulla costa, infatti, le compagnie petrolifere hanno ridotto o interrotto le attività su numerose piattaforme nel Golfo del Messico, trasferendo a terra parte del personale per ragioni di sicurezza.

Secondo i dati riportati da Reuters il 9 ottobre, le operazioni precauzionali hanno portato alla sospensione di circa 1,5 milioni di barili di petrolio al giorno, pari al 72% della produzione offshore del Golfo.

Allo stesso tempo, è stata interrotta anche una quota consistente della produzione di gas naturale, stimata in 1,3 miliardi di piedi cubi al giorno, equivalente a circa il 59% del totale regionale.

L’area interessata è strategica per gli Stati Uniti: prima delle interruzioni, il Golfo del Messico produceva mediamente circa 2 milioni di barili di petrolio al giorno e 2,1 miliardi di piedi cubi di gas naturale, rappresentando una quota significativa dell’offerta energetica nazionale.