Uragano Melissa minaccia Giamaica e Cuba con alluvioni, inondazioni e venti a 230 km/h: 70 italiani bloccati

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Giamaica e Cuba si preparano all’impatto dell’uragano Melissa. Sale l’allerta per la tempesta tropicale che da giorni imperversa sul Mar dei Caraibi e che ha già causato danni e almeno quattro vittime tra Haiti e la Repubblica Dominicana. Secondo il National Hurricane Center (NHC) statunitense, il ciclone ha acquistato sempre più forza fino a raggiungere la categoria 4 e potrebbe arrivare anche al livello massimo. Un gruppo di circa 70 turisti italiani si trova in un albergo giamaicano in attesa che passi il violento fenomeno atmosferico.

Gli effetti dell’uragano Melissa

L’uragano sta spazzando i Caraibi da giorni con venti fino a 230 km/h, che potrebbero arrivare anche intorno ai 250 km/h, trasformando la tempesta tropicale in un evento di categoria 5.

Il ciclone si è abbattuto sulla zona con piogge che secondo alcuni modelli raggiungerebbero i 760 millimetri, fino anche ai 1.000 millimetri in 48 ore. Le precipitazioni torrenziali sono attese in Giamaica tra la notte di lunedì 27 e la mattina di martedì 28 ottobre, quando il fenomeno atmosferico dovrebbe dirigersi verso Cuba, per poi arrivare mercoledì nelle Bahamas sud-orientali.

ANSA

L’allerta in Giamaica e a Cuba

In questi Paesi sono scattati i sistemi di allerta per fronteggiare la devastazione delle inondazioni e dal vento portati dall’uragano: sulla costa meridionale della Giamaica si attende l’arrivo di onde alte tre metri e si temono forti danni a edifici e infrastrutture, oltre a diverse frane e alluvioni.

Il vicedirettore del Centro nazionale per gli uragani degli Usa, Jamie Rhome, ha descritto la situazione “molto preoccupante” e ha stimato precipitazioni “da 50 a 75 centimetri di pioggia“.

Secondo gli esperti di 3b “si tratta di valori mai visti sull’isola dai tempi dell’uragano Gilbert del 1988, che devastò il paese con venti di 210 km/h”.

“Non c’è posto che possa sfuggire all’ira di questa tempesta”, ha dichiarato Evan Thompson, alla guida del servizio meteorologico giamaicano.

Il gruppo di 70 turisti italiani bloccati in Giamaica

L’allerta uragano ha costretto il governo giamaicano a chiudere tutti gli aeroporti e, come riportato da La Nazione, nella giornata di domenica 26 un gruppo di turisti italiani non ha potuto prendere il volo di ritorno.

Si tratta di circa 70 persone, molte delle quali provenienti da Carrara, che si trovano adesso bloccate in un albergo:

“Ci troviamo in albergo, nella zona di Negril – ha raccontato Giorgio Brizzi, campione carrarese di retrorunning – Fino a qualche giorno fa era tutto tranquillo, poi abbiamo iniziato a vedere in tv le indicazioni del pericolo e gli avvisi delle istituzioni in merito all’arrivo dell’uragano Melissa. Ci è stato comunicato che la struttura che ci ospita al momento risulta in ’zona verde’ e che verremo investiti dalla ’coda’ dell’uragano”