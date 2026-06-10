Urbano Cairo contro Massimo Giletti al processo Baiardo, "Non è l'Arena chiuso perché era il più costoso"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

L’editore di La7, testimoniando al processo contro Salvatore Baiardo, ha spiegato i motivi per i quali il programma Non è l’arena ha chiuso i battenti. Il motivo, secondo quanto dichiarato, era prettamente economico: gli ascolti erano in calo e non piaceva ai pubblicitari. Era il programma più costoso di La7 e non stava andando bene, così non mandando in onda le ultime puntate del 2023 hanno risparmiato un totale di 1,4 milioni di euro.

La chiusura di Non è l’arena: motivi

Urbano Cairo, editore di La7, ha spiegato dopo anni il motivo della chiusura del programma Non è l’arena. Secondo questo, il programma era il più costoso di La7 ed era anche in forte calo.

Queste le parole dell’editore al processo contro Salvatore Baiardo, accusato di calunnia al giornalista Massimo Ghiretti. Cairo nega qualsiasi altra ricostruzione.

Chiudendo ad aprile, ha spiegato, non mandando in onda le ultime puntate abbiamo risparmiato un totale di 1,4 milioni di euro. “Ci sono momenti in cui tirare una linea ed era uno di quelli”, ha commentato.

La ricostruzione alternativa

Non sono mancate ricostruzioni alternative dei motivi della chiusura del programma. Infatti, alla domanda della giudice Anna Favi, che chiedeva il motivo della chiusura improvvisa della trasmissione, Cairo ha replicato che si trattava solo di un fatto di risultati insufficienti del programma.

Una domanda che deriva dalla chiusura improvvisa, proprio mentre venivano affrontate nelle puntate le rivelazioni di Baiardo sui rapporti tra mafia e politica e su una trattativa per l’abrogazione dell’ergastolo ostativo.

In quelle puntate il programma aveva raggiunto dei picchi d’ascolto, infatti durante le ospitate di Baiardo si era toccato l’8%. Per Cairo, però, già a partire dal mese dopo, a marzo, gli ascolti erano tornati al 5,2% e la raccolta pubblicitaria si era dimezzata.

Il contratto di Giletti

Altro punto toccato è stato il contratto del conduttore Massimo Giletti. Il suo accordo di collaborazione era in scadenza e non fu per questo rinnovato.

Secondo Cairo venne proposto all’agente Mazzi, l’attuale ministro del Turismo, un rinnovo biennale con contenimento dei costi, ma rispose che non era possibile.

Quindi la trattativa non ci fu perché l’agente e Massimo Giletti non volevano modificare il contratto. Così dopo la chiusura del programma arrivò la causa di lavoro, che però è stata rigettata.

La pressione dei fratelli Berlusconi

Altra ipotesi portata in udienza, e che i pm hanno rivolto come forma di domanda all’editore, è se i fratelli Berlusconi avessero fatto pressioni per la chiusura di Non è l’arena.

Il motivo sono proprio le rivelazioni di Baiardo sull’incontro avuto con Paolo Berlusconi nella sede del Giornale. Cairo ha detto che Berlusconi non gli aveva mai chiesto nulla e quando ha ricevuto un messaggio da Paolo Berlusconi dove gli aveva scritto di vergognarsi, si arrabbiò lui stesso dicendo che “per me non mi dovevo vergognare di nulla”.

Una conferma, secondo questa ricostruzione, del fatto che Cairo non facesse pressione sui propri conduttori che “sono sempre stati liberi e autonomi”.