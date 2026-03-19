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Individuato dai carabinieri il responsabile delle scritte contro il Presidente del Torino calcio, Urbano Cairo: si tratta di un uomo di 72 anni residente nel Torinese, che dovrà rispondere di deturpamento e diffamazione aggravata. I fatti risalgono al 6 marzo, quando sono comparse nel paese natale del patron granata scritte ingiuriose, offensive e minacce sui muri e sulle strade. Le indagini hanno raggiunto un punto di svolta grazie alla perquisizione domiciliare che ha portato i carabinieri al ritrovamento nell’abitazione dell’indagato i capi d’abbigliamento indossati nella notte del raid vandalico, e numerosi striscioni pronti per l’affissione. Per lui confermato il Daspo sportivo per due anni.