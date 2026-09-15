Urbano Cairo pungola Enrico Mentana sul rinnovo di contratto con La7, "dev'esserci la voglia da ambo le parti"

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

A dicembre 2026 scadrà il contratto che lega Enrico Mentana a La7. Il direttore del tg di punta dell’emittente non nasconde di star vagliando altre possibilità, sentendosi ormai stretto all’interno di una rete di programmi che a parer suo manca di neutralità politica. Alle critiche di Mentana risponde l’editore Urbano Cairo, che non mette in dubbio la “stima intatta” nei confronti del giornalista.

Il dna de La7 non si cambia

“Quello che va rispettato dei media è il loro dna” afferma Urbano Cairo a margine della presentazione del 25esimo Premio Cairo.

“Se un media ha un dna di un certo tipo, non lo puoi cambiare, lo devi mantenere. – spiega l’editore – Quando è successo in passato che alcuni media hanno cambiato il dna, si sono dissolti e hanno avuto dei problemi”.

ANSA

Nonostante le recenti critiche mosse da Enrico Mentana, Cairo considera le trasmissioni in onda su La7 “non schierate. Sono trasmissioni in cui il conduttore fa le domande e le fa tutte, senza risparmiarne neanche una”.

Non si esclude, tuttavia, la possibilità di “inserire altri conduttori, magari che abbiano punti di vista diversi. È una cosa che avevamo già anche in passato”.

Urbano Cairo: “Ai miei conduttori lascio libertà”

La7, prosegue Cairo, “ha una sua linea editoriale che è fatta di una serie di conduttori e chiaramente io, così come non dico a Mentana come fare il Tg, non dico neanche alla Gruber o a Floris o a Cazzullo o a Formigli come fare la loro trasmissione o chi invitare”.

“Il mio modo di fare l’editore è un modo in cui lascio libertà ai miei conduttori, ai miei giornalisti, così come faccio anche al Corriere, come faccio da altre parti. – ribadisce – È la mia filosofia editoriale, quindi questa non la cambio”.

Si tratta di una politica che guarda anche al pubblico, “non soltanto di chi la pensa in un certo modo, ma anche di chi non la pensa così come magari emerge da alcune trasmissioni, che però le vede. Alla fine le critica, però le vede”.

Il possibile addio di Enrico Mentana

Urbano Cairo non si mostra stupito di fronte a un possibile addio di Enrico Mentana: “È una cosa di cui io ho già parlato con lui mille volte”.

“È con me da 16 anni, per cui l’ho rinnovato più volte. – afferma sul direttore del Tg – La mia stima per lui è intatta”.

Affinché la collaborazione prosegua, però, “deve esserci la voglia da ambo le parti. Io credo che la cosa importante sia quella: ognuno deve fare la sua attività, il suo lavoro. Non si può pensare di dire ad altri cosa fare o cose di questo genere”.