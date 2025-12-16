Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stato emesso un avviso orale nei confronti di un trentenne di origini somale, già sanzionato per ubriachezza manifesta e atti contrari alla pubblica decenza in Ancona. Il provvedimento è stato disposto dal Questore, a seguito di comportamenti ritenuti pericolosi per la collettività.

Il provvedimento del Questore

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, il Questore di Ancona ha adottato la misura dell’avviso orale nei confronti del giovane, dopo che questi è stato sorpreso in stato di alterazione psicofisica in piazza Pertini. L’uomo, di circa 30 anni, è stato sanzionato per ubriachezza manifesta e per aver compiuto atti contrari alla pubblica decenza, nello specifico urinando sulla pubblica via.

I fatti accaduti in piazza Pertini

Le forze dell’ordine sono intervenute nelle scorse settimane in piazza Pertini, dove il trentenne è stato trovato in evidente stato di alterazione dovuto all’assunzione di bevande alcoliche. Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno accertato che l’uomo stava compiendo gesti contrari al decoro urbano, tra cui urinare in strada, comportamento che ha portato alla contestazione delle sanzioni amministrative previste.

Motivazioni e misure adottate

Il Questore ha ritenuto necessario intervenire con la misura di prevenzione dell’avviso orale, considerando la persona socialmente pericolosa e già sottoposta alla misura del D.Ac.Ur. (Divieto di Accesso alle Aree Urbane). L’obiettivo del provvedimento è quello di invitare il soggetto a modificare la propria condotta e a rispettare le norme di legge, al fine di tutelare la sicurezza e il decoro della collettività.

IPA