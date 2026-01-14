Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Forte tensione nel tardo pomeriggio di ieri in piazzale XXV Aprile a Verona, dove un cittadino egiziano è stato arrestato dalla Polizia di Stato per violenza e minaccia a pubblico ufficiale. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato dopo aver opposto resistenza agli agenti e aver tentato di impugnare un machete. L’arresto è stato convalidato dal giudice.

Tensioni a Verona

L’episodio si è verificato intorno alle 18 di martedì 13 gennaio durante i servizi di controllo del territorio predisposti in piazzale XXV Aprile.

Gli agenti erano impegnati in attività di vigilanza quando sono stati attirati da forti urla provenienti dalla zona delle pensiline degli autobus extraurbani.

Contestualmente sono giunte segnalazioni riguardanti una persona in evidente stato di agitazione.

L’intervento degli agenti

Gli operatori sono intervenuti tempestivamente, individuando un uomo che si aggirava tra le pensiline urlando frasi sconnesse in lingua straniera e attirando l’attenzione dei passanti.

Il soggetto, un cittadino egiziano classe 1997 già conosciuto dalle forze dell’ordine, ha mostrato fin da subito un atteggiamento ostile e reticente nei confronti dei poliziotti. Gli agenti hanno notato che l’uomo si trovava in uno stato di alterazione psicofisica evidente.

La scoperta del machete

Durante le fasi di accertamento i poliziotti si sono insospettiti per l’ingombro del giubbotto indossato dall’uomo e hanno deciso di effettuare un controllo più approfondito.

In quel momento il soggetto ha opposto resistenza, arretrando di alcuni metri e lasciando fuoriuscire dalla manica della giacca il manico di un grosso machete che ha tentato di afferrare. Gli agenti sono riusciti a bloccarlo prontamente, evitando che la situazione degenerasse.

La perquisizione e il sequestro dell’arma

Una volta immobilizzato il cittadino è stato sottoposto a perquisizione personale. Gli agenti hanno rinvenuto un machete della lunghezza complessiva di circa 38 centimetri, con una lama di 26 centimetri e punta acuminata. L’arma è stata immediatamente sequestrata.

Condotto presso gli uffici della Questura l’uomo ha continuato a mantenere un atteggiamento aggressivo e oppositivo, proferendo frasi prive di senso e opponendo resistenza anche durante le procedure successive all’arresto.

Al cittadino egiziano sono stati contestati i reati di violenza e minaccia a pubblico ufficiale, oltre al porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere. Inoltre, l’uomo è stato denunciato per l’inosservanza di un ordine di allontanamento emesso dal Questore dalle zone a vigilanza rafforzata del territorio del Comune di Verona.

