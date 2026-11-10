Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Un uomo di 30 anni è stato arrestato a Padova per aver violato il divieto di avvicinamento alla moglie, già disposto nell’ambito di un’indagine per maltrattamenti in famiglia. La donna ha chiesto aiuto in inglese e una residente ha chiamato il 113: gli agenti lo hanno trovato mentre la strattonava.

L’intervento nella notte a Padova

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’intervento è avvenuto nella notte di lunedì 9 novembre. Intorno all’01.25 la Sala operativa della Questura di Padova ha ricevuto la segnalazione di una cittadina italiana, che dalla strada ha sentito le grida di aiuto della donna. La chiamata ha fatto scattare l’invio di una pattuglia delle Volanti.

Gli agenti sono arrivati in pochi minuti all’indirizzo indicato e hanno visto l’uomo, cittadino bangladese, mentre strattonava una donna, poi identificata come sua moglie. L’uomo ha cercato di ridimensionare quanto accaduto, spiegando di essere lì per riportarla a casa dopo che lei si era allontanata in seguito a una lite telefonica con alcuni parenti in Bangladesh. La donna, visibilmente agitata e in difficoltà per la barriera linguistica, non è riuscita nell’immediato a raccontare la propria versione dei fatti.

Le misure già disposte per i maltrattamenti precedenti

Dai controlli nelle banche dati delle forze dell’ordine è emerso che, in agosto, dopo la querela presentata dalla moglie per maltrattamenti in famiglia, l’uomo era stato sottoposto all’obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria, all’allontanamento dalla casa familiare e al divieto di avvicinarsi alla donna e ai luoghi da lei frequentati. Non poteva avvicinarsi a meno di mille metri senza l’autorizzazione dell’autorità giudiziaria né contattarla, direttamente o tramite altre persone.

Le misure erano state adottate dopo ripetuti episodi di violenza, avvenuti anche in presenza della figlia minore. Secondo quanto ricostruito, la moglie era stata umiliata verbalmente e colpita con schiaffi, pugni e calci; in più occasioni l’uomo l’avrebbe stretta al collo nel tentativo di soffocarla. La figlia era stata a sua volta vittima di umiliazioni e violenze. Il comunicato riferisce inoltre che l’abuso di alcolici avrebbe reso l’uomo imprevedibile e pericoloso per l’incolumità della moglie e della minore.

Arresto e procedura sul permesso

Per la violazione del provvedimento di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alla persona offesa, previsto dall’articolo 387 bis del codice penale, il 30enne è stato arrestato in flagranza. È stato messo a disposizione della Procura della Repubblica di Padova, in attesa dell’udienza con rito direttissimo.

Il questore della provincia di Padova, Marco Odorisio, ha inoltre disposto l’attivazione dell’Ufficio immigrazione per avviare la procedura di revoca del permesso di soggiorno.

IPA