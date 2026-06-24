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Un uomo è stato arrestato per lesioni aggravate nei confronti della ex compagna al termine di una violenta lite domestica. L’episodio è avvenuto a Ferrara, dove la Polizia di Stato è intervenuta a seguito della segnalazione di alcuni vicini di casa, preoccupati dalle urla provenienti dall’appartamento. Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la donna è stata soccorsa e affidata alle cure mediche, mentre l’uomo è stato condotto in stato di arresto.

La scena trovata dagli agenti

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la vicenda si è svolta a Ferrara, dove alcuni residenti di un condominio hanno allertato le Forze dell’Ordine dopo aver udito forti urla provenire da un appartamento. L’intervento tempestivo delle Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico ha permesso di interrompere la situazione di violenza e di prestare immediato soccorso alla vittima.

Giunti sul posto, gli agenti hanno trovato l’abitazione in evidente stato di disordine, con arredi e suppellettili danneggiati. La donna, in forte stato di agitazione e paura, presentava segni visibili di aggressione al volto e in altre parti del corpo. In lacrime, ha raccontato agli operatori di essere stata aggredita e minacciata con un coltello dall’ex compagno, che si trovava ancora nell’appartamento.

Le condizioni della vittima e le cure mediche

La donna è stata immediatamente affidata alle cure del personale sanitario. I medici hanno riscontrato lesioni compatibili con quanto denunciato, confermando la gravità dell’episodio di violenza domestica. L’intervento degli operatori ha permesso di mettere in sicurezza la vittima e di avviare le procedure di tutela previste in questi casi.

Dalle indagini svolte sul posto, è emerso che la situazione di aggressione non era isolata. Gli agenti hanno ricostruito un quadro di comportamenti aggressivi e vessatori già messi in atto dall’uomo nei confronti della ex compagna, motivati da una forte gelosia. A carico dell’arrestato risultava già adottato un ammonimento del Questore di Ferrara, segno che le tensioni e i comportamenti violenti si erano già manifestati in passato.

Alla luce degli elementi raccolti e delle testimonianze acquisite, gli agenti hanno proceduto all’arresto dell’uomo per il reato di lesioni aggravate. L’Autorità Giudiziaria, informata dei fatti, ha disposto la custodia dell’arrestato presso le Camere di Sicurezza della Questura, in attesa dell’udienza di convalida. L’operazione ha messo in evidenza l’importanza di un intervento rapido e coordinato da parte delle Forze dell’Ordine nel contrasto alla violenza domestica e di genere.

IPA