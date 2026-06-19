Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
Temi Caldi:
-
POLITICA ESTERA
Meloni attacca Trump ma non solo, a Bruxelles va in scena lo scontro sui migranti col premier spagnolo Sanchez
-
POLITICA ESTERA
Trump e Meloni si scontrano sulla foto, cosa si sono detti al G7 di Evian: il chiarimento prima della rottura
-
CRONACA ESTERA
Hakimi a processo per stupro in Francia, la reazione del capitano del Marocco ai Mondiali 2026: "Finalmente"
Ultime Gallery
Cantine Amadei
Ultime Notizie
-
CRONACA
Negozio in fiamme, nube nera sulla città: "Chiudete le finestre"
-
CRONACA
Sorelle scomparse, parla la donna che ha trovato il fermaglio
-
POLITICA ESTERA
Meloni contro Trump, ma non solo: tensioni con la Spagna
-
POLITICA
Il Governo pronto a "staccare la spina": quando cadrà secondo Sallusti
-
POLITICA ESTERA
Trump-Meloni, cos'è successo al G7 prima dello scontro: le immagini