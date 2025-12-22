Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Fermata all’aeroporto di Fiumicino una cittadina rumena di 20 anni, ricercata da oltre tre anni per una serie di furti nei supermercati della Sicilia occidentale. L’arresto è stato eseguito dalla Polizia di Stato dopo una lunga latitanza all’estero, grazie a un mandato europeo richiesto dalla Procura di Barcellona Pozzo di Gotto.

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione si è conclusa lo scorso 19 dicembre presso lo scalo aereo di Roma Fiumicino, dove la giovane donna è stata presa in consegna dalle autorità italiane e trasferita presso la casa circondariale femminile di Rebibbia.

L’arresto dopo una lunga latitanza

La cittadina rumena, di 20 anni, era riuscita a sfuggire all’arresto nell’agosto del 2022, quando si era data alla fuga all’estero insieme ad altri connazionali, eludendo un ordine di arresto e traduzione in carcere emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari di Barcellona Pozzo di Gotto. La sua irreperibilità si è protratta fino allo scorso novembre, quando è stata finalmente localizzata in Romania e arrestata dalla polizia locale in esecuzione di un mandato di arresto europeo.

Un’organizzazione criminale dedita ai furti nei supermercati

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto e condotte dal Commissariato di Pubblica Sicurezza locale, hanno permesso di scoprire l’esistenza di un’organizzazione composta da 9 cittadini rumeni. In pochi mesi, il gruppo si era reso responsabile di un numero imprecisato di furti di liquori e altri articoli di valore all’interno di supermercati situati nell’hinterland barcellonese e nella Sicilia occidentale, tra cui la zona di Milazzo.

Le modalità dei furti: minori coinvolti e merce nascosta nei passeggini

Dalle attività investigative è emerso che i membri della banda agivano con particolare astuzia, sfruttando la presenza dei figli minori durante i furti. I bambini venivano portati nei supermercati presi di mira e la merce sottratta veniva occultata in tasche appositamente ricavate nello schienale dei passeggini, rendendo più difficile l’individuazione del reato da parte del personale di sicurezza.

La cooperazione internazionale e gli altri arresti

Come già accaduto per altri due cittadini rumeni appartenenti alla stessa organizzazione, arrestati rispettivamente in Francia e in Romania, anche in questo caso la collaborazione tra il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Barcellona Pozzo di Gotto e il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia si è rivelata determinante. Le ricerche all’estero hanno permesso di rintracciare la giovane donna nel suo paese d’origine e di procedere al suo arresto, in esecuzione del mandato europeo richiesto dalla Procura.

La consegna alle autorità italiane e la detenzione

Una volta giunta all’aeroporto di Roma, la cittadina rumena è stata affidata al personale della Polizia Penitenziaria e trasferita presso la casa circondariale femminile di Rebibbia, dove rimarrà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa degli sviluppi processuali.

