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Usa, il segretario alla Salute Robert F. Kennedy Jr afferra due serpenti a mani nude e viene morso

Kennedy Jr cattura i due rettili nel patio di una casa in Florida: il video pubblicato sui social

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Il Segretario alla Salute statunitense Robert F. Kennedy Jr ha catturato a mani nude due serpenti dal patio della casa in Florida del collega Mehmet Oz. Nel filmato, diffuso sui suoi canali social, il politico sorride alla telecamera mentre mostra i rettili, che sembrano morderlo. Kennedy Jr appare del tutto imperturbabile, ignorando i continui appelli della moglie Cheryl Hines che gli chiedeva di fermarsi.

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