Usa Iran e l'accordo che non c'è, chi ha vinto davvero e perché la guerra in Medio Oriente non è finita

Giornalista professionista e analista geopolitico. Dal 2012 collabora con testate e tv nazionali e internazionali e con realtà accademiche. Esperto di esteri, segue per lavoro soprattutto Russia e Cina. Scrive per importanti riviste di settore e tiene conferenze e corsi su geopolitica e giornalismo.

L'accordo tra Stati Uniti e Iran è un memorandum temporaneo di 60 giorni che non pone fine alla guerra in Medio Oriente.

La firma elettronica e le clausole vaghe riflettono la fragilità dell'intesa, con questioni nucleari e regionali rimandate.

Secondo l'articolo, gli Usa hanno perso terreno strategico mentre l'Iran conserva capacità nucleari e influenze regionali.

Stati Uniti e Iran hanno firmato un accordo, ma la guerra in Medio Oriente non è finita. Su Virgilio Notizie lo abbiamo anticipato più volte in questi mesi: non sarà un pezzo di carta a fermare le aspirazioni imperiali di Washington e Teheran, figurarsi di Israele che vede nella Repubblica Islamica il suo nemico (necessario) per antonomasia. L’accordo annunciato da Donald Trump serve piuttosto a prendere tempo, ma le contrapposizioni strategiche (e dunque vitali) restano e resteranno. Il che porterebbe a dire che gli Usa, per ora, questo conflitto l’hanno perso. O, quantomeno, non l’hanno vinto.

La storia degli accordi mediorientali si ripete

Donald Trump parla di pace, i mercati festeggiano e il petrolio scende. Ma dietro l’intesa annunciata tra Stati Uniti e Iran, lo abbiamo accennato, si nasconde una realtà molto diversa. La guerra non è davvero finita, i nodi principali restano tutti sul tavolo e ciascuna delle parti coinvolte sta già cercando di vendere la vicenda in patria come una vittoria.

È una dinamica tipica delle crisi mediorientali. Quando tutti dichiarano di aver vinto, spesso significa che nessuno ha raggiunto i propri obiettivi strategici. Tradotto: i motivi della guerra restano, e con essi resta la guerra.

La stessa intesa dopo la cosiddetta “guerra dei 12 giorni” del giugno 2025 lo dimostra plasticamente. L’unica grande differenza rispetto a oggi è la minaccia di un prolungato blocco dello Stretto di Hormuz, un anno fa solo minacciato e in questi mesi invece applicato.

L’intesa raggiunta tra Washington e Teheran non rappresenta infatti una pace definitiva, bensì un memorandum preliminare che apre una finestra negoziale di 60 giorni. Le questioni più delicate – programma nucleare iraniano, missili balistici, sanzioni, ruolo regionale di Teheran e rapporti con Israele – sono state rinviate alle trattative future.

La firma “a distanza” dice molto

Le modalità “fredde” della firma sono un altro indizio della fragilità del patto. Domenica le due parti hanno firmato elettronicamente l’accordo, mediato dal Pakistan, con la firma del vicepresidente statunitense JD Vance per gli Stati Uniti e del presidente del parlamento iraniano Mohammad-Bagher Ghalibaf per l’Iran.

Mercoledì, dopo altri tre giorni di trattative sotterranee (le uniche che contano davvero), si sono aggiunte anche le sigle del presidente statunitense Donald Trump e dell’omologo iraniano Masoud Pezeshkian. Il tycoon si è occupato della cosa durante la cena che aveva organizzato con Emmanuel Macron, per dire.

Inizialmente era prevista una cerimonia di firma ufficiale per venerdì in Svizzera, ma un portavoce del ministero degli Esteri iraniano ha glissato affermando che l’evento non era più necessario.

Cosa prevede davvero il memorandum firmato da Usa e Iran

Come avevamo già sottolineato su Virgilio Notizie, la natura dell’accordo dice già molto delle intenzioni di chi l’ha sottoscritto.

In questo caso si tratta di un Memorandum d’intesa (MoU) della durata di 60 giorni, prorogabile di comune intesa. Già la presenza di una “scadenza” lascia intendere quanto poco definitiva sia l’iniziativa. Nel concreto, Washington e Teheran si danno due mesi di tempo per negoziare un accordo definitivo.

Di fatto si tratta di una tipologia di cessate il fuoco ampiamente infrangibile che, come sottolineato dagli stessi Pasdaran, fungerà da base per successive trattative. Con Israele che ha già fatto sapere che proseguirà la sua offensiva nel suo estero vicino, Libano compreso, nonostante gli strali dell’amministrazione Trump.

Nelle intenzioni delle delegazioni, il patto metterebbe in pausa escalation della guerra e ridurrebbe al contempo la pressione sull’offerta globale di petrolio e sul commercio marittimo verso il grande mercato europeo e occidentale. Una misura necessaria nel presente, purtroppo senza alcuna possibilità di trasformarsi in una pace duratura.

Il riassunto dei 14 punti dell’accordo Usa-Iran

I (confusi e incompleti) 14 punti del memorandum potrebbero essere riassunti nelle seguenti quattro più dirimenti questioni:

durante la tregua di 60 giorni, lo Stretto di Hormuz dovrà restare aperto senza pedaggi ed essere bonificato dalle mine;

in cambio, gli Stati Uniti dovranno revocare il blocco dei porti iraniani e concedere alcune deroghe alle sanzioni per permettere al Paese di vendere liberamente il petrolio;

Teheran ha ottenuto in aggiunta l’impegno americano per la sottoscrizione di un fondo da 300 miliardi di dollari per la ricostruzione e lo sviluppo dell’Iran.

il cessate il fuoco dovrà riguardare anche la contesa tra Israele e Hezbollah in Libano.

Attenzione alla proverbiale “magagna” su quest’ultimo punto. Tecnicamente nell’accordo c’è scritto che soltanto Usa e Iran non parteciperanno a operazioni militari in Libano. Nessun accenno formale, esplicito, vincolante a Israele e Hezbollah, cioè i proxy dei due rispettivi schieramenti.

Vale la pena spendere due parole anche sul fondo miliardario per l’Iran. Il sesto punto del documento affida agli Stati uniti e ai partner regionali il compito di realizzare un piano “definitivo e reciprocamente concordato”, con licenze, deroghe e autorizzazioni finanziarie concesse da Washington.

La Casa bianca ha però chiarito che gli Stati uniti non sono obbligati a contribuire direttamente al fondo. La formula lascia così spazio a investimenti dei Paesi del Golfo, con il via libera americano. Quelli stessi Paesi, cioè, colpiti dai missili e dai droni persiani e che, ora più di prima della guerra, sentono si essere sotto ricatto iraniano. Sconfitta massima per gli americani.

L’illusione degli Usa è che questa formula, così scritta, eviti l’immagine politicamente deleteria di un pagamento diretto degli Stati uniti a Teheran.

In realtà è una debacle narrativa e materiale, visto che l’Iran non solo mantiene la propria corsa nucleare e la capacità balistica, ma riceve anche il pagamento del riscatto di Hormuz, fregandosene di apparire assistita dal punto di vista economico. La finanza, per gli imperi, è un mero strumento.

La strategia Usa non è cambiata, e non l’ha decisa Trump

Molti si sono domandati perché Trump sia passato dai toni dell’ultimatum alla ricerca di un accordo. La risposta non esiste, se non: perché è è fatto così, è il suo modo immobiliarista di vendere risultati che non consegue lui in prima persona.

L’altra parte della risposta, totalmente estranea alla volontà di Trump, è geopolitica. E dunque prescinde dai leader e affonda le radici nei bisogni profondi di una nazione. In altre parole, nella strategia degli Stati Uniti.

Strategia che, per il Medio Oriente, è la seguente: non permettere che nessun Paese diventi egemone. Per farlo, è necessario creare un nemico comune (l’Iran) e fomentare divisioni e separatismi locali e transnazionali (ad esempio i curdi).

Per mesi Washington ha tentato di mettere sotto pressione la Repubblica Islamica attraverso il blocco delle esportazioni petrolifere e il controllo dello Stretto di Hormuz, il passaggio marittimo attraverso cui transita una quota enorme dell’energia mondiale. Poi l’amaro risveglio.

Gli obiettivi mancati dell’amministrazione Trump

L’obiettivo era creare una sorta di “effetto tank top”: riempire gli stoccaggi iraniani fino a saturarli, rendendo impossibile continuare a esportare greggio e strangolando così le entrate del regime. Una tattica che puntava più all’asfissia economica che allo scontro diretto.

Ma l’Iran ha dimostrato di possedere ancora la sua principale arma geopolitica: la capacità di minacciare il traffico energetico mondiale attraverso Hormuz. Che è una minaccia diretta per l’Occidente che campa di economia e benessere, cioè tutto ciò che gli Usa devono difendere se vogliono restare la superpotenza globale.

Quando il rischio di una paralisi prolungata del collo di bottiglia oceanico ha iniziato a spaventare mercati, governi e consumatori occidentali, la Casa Bianca ha dovuto prendere atto che una guerra lunga sarebbe costata più agli Stati Uniti che agli iraniani.

È in quel momento che Trump, imbeccato dagli apparati, ha iniziato a parlare di accordo. Pressato anche dalle elezioni di Midterm in lunga vista, l’inasprimento delle tensioni interne e l’insofferenza degli americani profondi.

Perché gli Usa hanno perso e l’Iran no (o quasi)

Senza troppi giri di parole, a fine febbraio gli Usa pensavano di piegare il nucleare e i missili iraniani in pochi giorni, fomentando una rivolta interna e un cambio di regime o semplicemente colpendo i punti nevralgici delle Forze iraniane. E invece no.

L’Iran non solo ha resistito, ma ha contrattaccato colpendo i paradisi finanziari e immobiliari del Golfo che sarebbero dovuti essere l’immagine della pace portata da Stati Uniti e Israele. Già solo questo aspetto configurò la sconfitta peggiore per Washington: quella narrativa in cui la globalizzazione, e cioè il controllo dei mari attraverso gli stretti da parte degli americani, non era più così scontata.

Colpire l’economia e le forniture energetiche di Europa e Occidente ha posto una scadenza sulla volontà guerresca americana, facendo emergere tutte le contraddizioni di un impero in profonda crisi. I rivali Cina e Russia hanno subito fatto la corsa per approfittarne, aumentando ulteriormente la già soffocante pressione sull’amministrazione Trump.

Gli obiettivi americani, dopo minacce apocalittiche e miliardi spesi in armi, non sono stati raggiunti: l’Iran continua la propria corsa alla bomba atomica e sta già ripristinando la propria capacità missilistica a medio-lungo raggio. Anche con l’aiuto dei rivali degli Usa di cui sopra.

“Peggio del Vietnam”, una sconfitta personale per Trump

Alle nostre latitudini non è tanto percepito, ma negli States gli ambienti più avversi a Donald Trump, in primis media e dirigenti politici delle coste Est e Ovest del Paese, si sono scatenati dopo la firma dell’accordo con l’Iran. E anche nei giorni immediatamente precedenti.

Nel suo secondo discorso di insediamento, a gennaio 2025, il presidente espresse la speranza che quelle elezioni fossero ricordate come “le più importanti e significative nella storia del nostro Paese”. “Con la sconfitta nella guerra del Golfo, Trump ha raggiunto questo obiettivo”, ha tuonato Foreign Policy.

La scelta di lanciare una campagna contro Teheran è stata incoraggiata da altri, in primis Israele e Dipartimento di Stato, ma è stata interamente ascritta a Trump.

Con un deciso acuto finale nell’articolo a firma di Paul Musgrave, professore associato di scienze politiche presso la Georgetown University in Qatar: “Ha portato a una battuta d’arresto che rappresenta una calamità strategica di gran lunga maggiore della sconfitta degli Stati Uniti nella guerra del Vietnam“.