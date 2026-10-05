Usa l'accendino sul compagno di scuola con disabilità a Pinerolo, preside chiama i genitori: non si presentano

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Nuovo preoccupante caso di cronaca a scuola in Italia: in un istituto alberghiero a Pinerolo, uno studente avrebbe aggredito un suo compagno disabile ustionandogli il braccio con la fiamma di un accendino. La dirigente scolastica ha convocato la famiglia dell’allievo ritenuto responsabile dell’aggressione, che al momento non si è però presentata a scuola. L’accaduto è stato denunciato ai carabinieri.

Cosa è successo all’istituto alberghiero Prever di Pinerolo

L’episodio di cronaca risale a giovedì 1° ottobre ed è avvenuto all’istituto alberghiero Arturo Prever di Pinerolo.

In base alla ricostruzione dei fatti riportata da La Stampa, un ragazzo con disabilità sarebbe stato aggredito da un compagno nel bagno degli spogliatoi della scuola e ustionato al braccio con la fiamma di un accendino.

Lo studente aggredito è stato trasportato in ospedale per essere sottoposto alle cure del caso.

Il commento della dirigente scolastica Roberta Martino

L’istituto Prever di Pinerolo ha avviato un procedimento disciplinare nei confronti dello studente ritenuto responsabile del gesto, che è minorenne.

La dirigente scolastica Roberta Martino, che ha denunciato l’accaduto ai carabinieri, ha raccontato al quotidiano piemontese: “È successo tutto in un attimo. Nello spogliatoio c’erano pochi studenti. Li sentiremo per altri dettagli”. Alcuni aspetti della dinamica dei fatti, infatti, sono ancora da chiarire.

La dirigente ha aggiunto: “Siamo sconcertati. Nella nostra scuola non erano mai avvenuti episodi di questa gravità”.

Lo studente ritenuto responsabile dell’aggressione “rischia non solo una sospensione, ma anche un provvedimento più grave”, che può arrivare fino all’”allontanamento” dalla scuola. Sarà il consiglio di classe a stabilire il provvedimento disciplinare per il ragazzo, che rischia anche una denuncia da parte della famiglia del suo compagno di scuola aggredito.

A preoccupare l’istituto è ora il rientro in classe dello studente rimasto ustionato: “Non vorremmo che, al ritorno in classe dello studente soccorso in ospedale, potessero ripetersi episodi di questo tipo”, ha riferito Roberta Martino.

La famiglia non si è presentata a scuola

La dirigente scolastica dell’istituto alberghiero di Pinerolo, in provincia di Torino, ha convocato la famiglia dell’allievo ritenuto responsabile dell’aggressione.

Al momento, però, la famiglia del giovane studente non si è ancora presentata a scuola.