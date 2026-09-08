Usa la sua attività commerciale come centrale dello spaccio a Pulsano: i Falchi sequestrano droga e proiettili

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Un arresto a Pulsano, dove un pregiudicato di 54 anni è stato fermato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo, originario della provincia jonica, è stato individuato grazie a una mirata attività investigativa che ha portato alla scoperta di una presunta attività di spaccio all’interno della sua attività commerciale.

Le indagini e l’operazione della Polizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’operazione è stata condotta dai Falchi della Squadra Mobile, che hanno avviato una serie di controlli mirati nel comune di Pulsano. Gli agenti, dopo aver raccolto informazioni e indizi, hanno concentrato l’attenzione su un noto pregiudicato della zona, sospettato di aver avviato una fiorente attività di spaccio direttamente dalla propria attività commerciale.

Appostamenti e conferme investigative

I servizi di appostamento, organizzati dagli investigatori, hanno rapidamente confermato i sospetti emersi durante le indagini preliminari. Gli agenti hanno seguito con attenzione i movimenti dell’uomo, riuscendo a documentare elementi utili per procedere a una perquisizione nei locali dell’attività commerciale.

Il sequestro di droga, denaro e munizioni

Durante la perquisizione all’interno degli uffici, la Polizia ha recuperato in alcuni contenitori oltre 40 grammi di cocaina, suddivisi in piccoli involucri di cellophane, pronti per essere ceduti. Oltre alla sostanza stupefacente, sono stati trovati tutto il materiale necessario per il confezionamento delle dosi, a conferma della presunta attività di spaccio svolta sul posto.

Nel corso dell’operazione sono stati inoltre sequestrati 8.400 euro in contanti, ritenuti probabile provento dell’attività illecita, e sette proiettili di vario calibro, rinvenuti sempre all’interno dei locali.

L’arresto e le procedure giudiziarie

Al termine delle operazioni, gli atti sono stati trasmessi all’Autorità Giudiziaria competente. Il presunto spacciatore è stato quindi arrestato e accompagnato presso la locale Casa Circondariale di Pulsano. Si ricorda che per l’indagato vige il principio di presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.

IPA