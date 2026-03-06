Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Uno stabilimento balneare a Castel Volturno, la cui licenza risultava intestata a un pregiudicato condannato per criminalità organizzata, è stato destinatario di un sequestro preventivo. Il provvedimento è stato adottato dopo un’articolata indagine coordinata dalla Procura Generale di Napoli e dalla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere.

Le indagini a Castel Volturno

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, l’operazione è stata condotta dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Caserta e dalla Compagnia di Mondragone, in collaborazione con l’Ufficio Locale Marittimo di Castel Volturno della Capitaneria di Porto Guardia Costiera.

L’attività investigativa, avviata su impulso delle autorità giudiziarie, ha portato a una richiesta di sequestro preventivo nei confronti del titolare di un lido situato sul litorale del Comune di Castel Volturno, precisamente in località Pinetamare.

Il contesto normativo e la posizione del titolare

Secondo la normativa vigente i soggetti condannati per reati gravi, come quelli legati alla criminalità organizzata, o destinatari di misure di prevenzione definitive, non possono ottenere o mantenere autorizzazioni, concessioni e abilitazioni.

In questo caso la licenza del lido balneare era intestata a una persona già colpita da una condanna definitiva per fatti riconducibili alla criminalità organizzata. Nonostante ciò il titolare aveva continuato a beneficiare della concessione balneare, ottenuta prima della condanna, e a gestire lo stabilimento.

L’accertamento dell’occupazione abusiva

Gli approfondimenti svolti dalla Guardia di Finanza e dalla Capitaneria di Porto hanno permesso di verificare che il condannato, pur essendo privo dei requisiti di legge, aveva mantenuto la gestione del lido.

Questo ha portato a configurare il reato di occupazione abusiva di spazio demaniale, previsto e punito dal Codice della Navigazione. La licenza risultava dunque utilizzata sine titulo, ovvero senza titolo legittimo, in violazione delle disposizioni normative.

Alla luce degli elementi raccolti la Procura ha avanzato una richiesta di sequestro preventivo, che è stata accolta dal G.I.P. del Tribunale competente.

