Usa, per il capo del Pentagono le donne non dovrebbero votare? Il video del pastore nazionalista fa discutere

Il capo del Pentagono, Pete Hegseth, ha postato una video intervista al pastore Doug Wilson nel quale questi afferma che alle donne non dovrebbe essere più permesso di votare. Il Segretario alla Difesa del governo Trump è da tempo un sostenitore di tale pastore e, a corredo del post, ha scritto: “Tutto Cristo per tutta la vita”.

Il post di Pete Hegseth e il diritto di voto per le donne

Sta facendo discutere la scelta di Pete Hegseth di condividere sul proprio profilo di X un’intervista della Cnn ad alcuni esponenti di una chiesa nazionalista cristiana.

Nel video ripostato, diversi pastori, tra cui Doug Wilson, fondatore della Comunione delle Chiese evangeliche riformate, si dicono fermamente convinti della necessità di abrogare il diritto di voto per le donne, da sostituire con un voto non da singoli ma come famiglie.

Pete Hegseth a colloquio con Donald Trump

Il pastore sostenuto dal capo del Pentagono

Il Segretario alla Difesa, Pete Hegseth, condivide dunque con i suoi followers le idee del pastore di Moscow, Idaho, e nazionalista cristiano, Doug Wilson. Questi ritiene per l’appunto che le donne non dovrebbero avere diritto di voto, sostenendo che dovrebbero essere solo madri e casalinghe e inoltre che vieterebbe loro di ricoprire ruoli di leadership nella chiesa e nelle alte sfere di governo ed esercito.

“Le donne sono il tipo di persone da cui si genera la gente”, dice a Pamela Brown, giornalista della CNN. Quando poi la reporter lo incalza chiedendo se, per lui, le donne sono destinate solo ad avere dei figli, come una sorta di contenitore, risponde cosi. “Non ci vuole alcun talento per riprodursi biologicamente. Alla moglie e madre, che è l’amministratore delegato della casa, sono affidate tre, quattro o cinque anime eterne”, dice.

In passato Wilson ha scritto che gli uomini hanno un diritto sessuale sulle donne e che le donne non sottomesse sono responsabili di qualsiasi violenza sessuale commessa contro di loro. Inoltre, ha ribadito come dare alle donne il diritto di voto abbia portato a “una lunga e continua guerra alla famiglia“.

Chi è il Segretario alla Difesa di Trump

Wilson descrive la sua visione teocratica e patriarcale dell’America. “Vorrei vedere la città una città cristiana, vorrei vedere lo stato uno stato cristiano, vorrei vedere la nazione una nazione cristiana e vorrei vedere il mondo un mondo cristiano. Ogni società è teocratica. L’unica domanda è chi è ‘Theo’? In una democrazia laica, sarebbe Demos, il popolo. In una repubblica cristiana, sarebbe Cristo”, dice.

Tra lui e Pete Hegseth vige una lunga e profonda amicizia. Il Segretario alla Difesa ha partecipato più volte alle funzioni ordinate dal pastore, ha pubblicato post a suo sostegno ed è intervenuto al suo podcast. È insomma un suo convinto sostenitore. Nel dicembre 2024, il capo del Pentagono disse: “Non dovremmo avere donne in ruoli di combattimento. Non ci ha reso più efficaci, non ci ha resi più letali, ha reso i combattimenti più complicati”.

Il segretario alla Difesa di Donald Trump è stato più volte sotto i riflettori. Hegseth è un attivista conservatore, un veterano, un fiero oppositore della woke culture e, prima di essere messo a capo del Pentagono, è stato anche conduttore televisivo per Fox. Coinvolto di recente in diversi casi spinosi, avrebbe anche condiviso, in una chat privata con suo fratello, un suo confidente e la moglie, notizie riservate e top secret.