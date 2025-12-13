Usa pronti a difendere l'Ucraina con l'Articolo 5 della Nato: cosa succederebbe in caso di una nuova guerra
Gli Usa sarebbero disposti a difendere l'Ucraina attraverso una garanzia di sicurezza simile all'Articolo 5 della Nato se dovesse accettare la pace con la Russia
Un funzionario statunitense avrebbe aperto alla possibilità che nell’accordo di pace tra Ucraina e Russia possa essere inserita una garanzia di sicurezza per Kiev basata sull’Articolo 5 della Nato, anche passando da un voto del Congresso per rendere l’opzione legalmente vincolante. Gli Usa si impegnerebbero quindi a intervenire militarmente al fianco di Kiev in caso di ripresa delle ostilità con la Russia.
- Gli Usa pronti a concedere l'Articolo 5 all'Ucraina
- Cosa dice l'Articolo 5
- Cosa succederebbe in caso di guerra
La testata online americana Axios ha riportato le dichiarazioni di un funzionario statunitense, che sostiene che l’amministrazione Trump sia disposta a dare all’Ucraina garanzie di sicurezza basate sull’Articolo 5 della Nato.
Lo stesso funzionario avrebbe dichiarato che l’amministrazione sarebbe pronta a chiedere l’approvazione del Congresso su questo punto, rendendolo quindi legalmente vincolante.
Zelensky e Trump
Gli Usa ritengono un progresso l’apertura di Zelensky a un referendum nazionale sull’accordo di pace, nel caso questo contenga la cessione di territori alla Russia.
L’Articolo 5 della Nato è una delle fondamenta del trattato di mutua difesa al centro dell’alleanza atlantica. La parte fondamentale del testo dell’articolo dice che un attacco armato contro un membro dell’alleanza è un attacco contro tutti i suoi membri. Aggiunge poi che:
Ciascun Paese Nato assisterà la parte o le parti così attaccate intraprendendo immediatamente, individualmente e di concerto con le altre parti, l’azione che giudicherà necessaria, ivi compreso l’uso della forza armata.
L’attivazione dell’Articolo 5 dovrebbe essere preceduta da quella dell’Articolo 4, che prevede consultazioni tra i Paesi membri dell’alleanza in caso di attacchi.
Spesso l’Articolo 5 della Nato viene erroneamente interpretato come se obbligasse tutti i Paesi membri a reagire con la forza in caso di attacco contro un altro Stato dell’alleanza.
In realtà, come sottolinea il testo, ogni Paese può attuare “la misura che ritiene necessaria”. Una dicitura che può includere l’invio di armi come l’intervento militare.
Quindi, nel caso in cui gli Usa si impegnassero a garantire all’Ucraina una garanzia di sicurezza simile a quella dell’Articolo 5, sarebbero obbligati a sostenere, almeno con l’invio di armi se non con l’utilizzo della forza militare, la resistenza di Kiev in caso di attacco armato.