Usa sparachiodi contro la madre a Torino, "non ce la facevo più": donna di 65 anni gravissima

Un agricoltore 40enne residente a Caselle, in provincia di Torino, ha usato una sparachiodi contro la madre, poi ha chiamato il 112 confessando la terribile azione. “Venite, ho sparato a mia mamma. Non ce la facevo più”, ha detto agli agenti durante la telefonata fatta partire il 24 gennaio, in piena notte, intorno alle 3. La donna di 65 anni ha riportato un trauma cranico ed è stata trasportata in condizioni disperate all’ospedale Giovanni Bosco.

Caselle, provincia di Torino: figlio colpisce la madre con una sparachiodi

In via Torino 90, dove il figlio e la madre vivono insieme in una cascina, si sono precipitati subito gli agenti del Nucleo Radiomobile dei carabinieri di Venaria Reale e l’ambulanza del 118 di Azienda Zero. I militari hanno fermato il 40enne con l’accusa di tentato omicidio.

Dalle prime ricostruzioni riportate da Torino Today, il 40enne ha colpito il genitore più volte con una pistola sparachiodi, arma usata per abbattere il bestiame.

Per ora non sono chiari i motivi che hanno innescato la tragedia. Quel che invece è certo è che, nel cuore della notte, la situazione familiare è degenerata. Pochi dubbi anche su chi abbia commesso l’azione delittuosa: l’agricoltore ha confessato di essere stato lui a colpire la madre.

I soccorsi

Dopo la chiamata al 112 dell’agricoltore, il personale del 118 di Azienda Zero è intervenuto nella cascina in cui si è consumata l’aggressione, trovando la donna in condizioni gravissime.

I sanitari hanno immediatamente cominciato le manovre di rianimazione, proseguite fino all’arrivo all’ospedale San Giovanni Bosco di Torino in cui la 65enne è stata ricoverata in codice rosso. Ora sta lottando tra la vita e la morte. La prognosi è riservata.

Le indagini: si lavora per ricostruire l’esatta dinamica dell’aggressione

Il figlio nel frattempo è stato portato dai militari dell’Arma in caserma.

Sono state avviate le indagini per approfondire il rapporto tra la madre e il 40enne e per ricostruire l’esatta dinamica di ciò che è accaduto nella notte tra venerdì 23 e sabato 24 gennaio.

Al momento, le forze dell’ordine presidiano la casa della famiglia in strada Torino. Davanti all’entrata, è stata posizionata una banderuola bianca e rossa.