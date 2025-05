Usa spray urticante per rapinare un negozio a Bolzano, 43enne arrestato con un coltello nascosto

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Arresto per rapina e porto abusivo di armi della Polizia a Bolzano. Un uomo di 43 anni, cittadino georgiano, è stato fermato dopo aver tentato di rubare in un negozio e aver usato uno spray urticante contro i dipendenti per garantirsi la fuga.

Intervento immediato della Polizia

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la segnalazione di un furto in atto presso il negozio “OBI” in Via Deeg è giunta alla Centrale Operativa della Questura tramite il numero di emergenza “112 NUE”. Gli agenti della Squadra “Volanti” sono intervenuti tempestivamente, riuscendo a bloccare il sospetto, che aveva ancora in mano il flacone di spray urticante.

Dettagli dell’accaduto

Secondo quanto ricostruito, l’uomo aveva cercato di nascondere della merce all’interno della giacca e dei pantaloni. Una volta scoperto dai dipendenti, ha utilizzato lo spray al peperoncino per tentare la fuga. Nonostante l’aggressione, i dipendenti sono riusciti a trattenerlo fino all’arrivo della Polizia. Le immagini delle telecamere di sorveglianza hanno confermato la dinamica dei fatti.

Conseguenze legali

Il sospetto, identificato come G. D., è stato trovato in possesso di un grosso coltello a serramanico. Condotto in Questura, è stato dichiarato in arresto per rapina e porto abusivo di armi. Il Questore della Provincia Autonoma di Bolzano, Paolo Sartori, ha sollecitato la revoca dello status di Protezione Internazionale del soggetto, in vista di un Decreto di Espulsione dal Territorio Nazionale, che diverrà operativo al momento della scarcerazione.

Dichiarazioni del Questore

Il Questore Sartori ha sottolineato l’importanza del controllo del territorio e dell’impegno della Polizia di Stato nel garantire la sicurezza dei cittadini. Ha dichiarato: “Ancora un grave episodio di violenza commesso da un pluripregiudicato che, approfittando dello status di protezione internazionale, ha ripetutamente dimostrato di non volersi integrare nel nostro Paese, violandone le Leggi e le più elementari norme di convivenza civile”.

