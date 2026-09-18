Usa un nome falso per rubare nei negozi della Valtellina, presa la "ladra delle farmacie"

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È stato emesso un foglio di via obbligatorio nei confronti di una donna di 53 anni residente a Milano, dopo che la Questura di Sondrio ha accertato la sua responsabilità in una serie di furti ai danni di farmacie. Il provvedimento, disposto dal Questore, mira a prevenire la reiterazione di comportamenti illeciti e a tutelare la sicurezza pubblica nei comuni della provincia.

Le indagini e il provvedimento

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la Divisione Anticrimine della Questura di Sondrio ha condotto approfonditi accertamenti su una donna di 53 anni residente a Milano. L’indagine è partita dopo un furto avvenuto in una farmacia della provincia, dove la donna, utilizzando una falsa identità, si è impossessata di una somma di denaro di modesto valore.

Precedenti e reiterazione delle condotte

Durante l’attività investigativa, è emerso che la donna era già nota alle forze dell’ordine per episodi analoghi. Nei mesi precedenti, infatti, era stata coinvolta in altri furti all’interno di esercizi farmaceutici, commessi anche fuori dalla provincia di Sondrio. Questi precedenti hanno contribuito a delineare un quadro di reiterazione delle condotte illecite, rafforzando la necessità di adottare una misura preventiva.

Obbligo di dimora e valutazioni della Questura

Un ulteriore elemento valutato dagli investigatori riguarda un precedente provvedimento a carico della donna: nel marzo 2026, infatti, le era già stato imposto l’obbligo di dimora in un comune situato in un’altra regione, diverso da quello di residenza. Questo dettaglio ha avuto un peso significativo nell’analisi degli elementi raccolti e nella decisione di adottare il foglio di via obbligatorio.

Divieto di ritorno in quattro comuni

Alla luce dei fatti accertati e dei presupposti previsti dalla normativa, il Questore della Provincia di Sondrio ha emesso il foglio di via obbligatorio nei confronti della donna. Il provvedimento prevede il divieto di ritorno nei comuni di Chiuro, Ponte in Valtellina, Tresivio e Piateda per la durata di un anno. L’obiettivo è quello di impedire ulteriori episodi di furto e garantire la sicurezza della collettività.

IPA