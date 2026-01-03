Usa-Venezuela, su Rete 4 il 3 dicembre Quarta Repubblica in onda al posto di Johnny Stecchino: il palinsesto

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Cambio di programma per Rete 4: il quarto canale delle reti Mediaset anticipa la diretta di Quarta Repubblica che prenderà il posto della commedia Johnny Stecchino. La scelta è dovuta alle tensioni scoppiate in Venezuela dopo l’attacco inflitto dagli Stati Uniti nella notte. Nella puntata speciale del format condotto da Nicola Porro, dunque, ci saranno ospiti ed esperti che discuteranno e commenteranno sulla nuova mossa di Donald Trump.

Lo speciale di Quarta Repubblica

La notizia arriva dal sito di informazione DavideMaggio.it. La prima serata di Rete 4 prevedeva la messa in onda di Johnny Stecchino, il film del 1991 diretto e interpretato da Roberto Benigni con Nicoletta Braschi e Paolo Bonacelli.

Con le tensioni tra Usa e Venezuela sullo sfondo, tuttavia, Mediaset ha scelto di mandare in onda una puntata speciale di Quarta Repubblica, il talk condotto da Nicola Porro.

ANSA Sabato 3 dicembre Quarta Repubblica di Nicola Porro andrà in onda su Rete 4 al posto di Johnny Stecchino, una scelta dovuta alle tensioni tra Usa e Venezuela

La ripresa post-festiva del format di Nicola Porro era attesa, in realtà, per lunedì 5 gennaio alle 21:30. L’appuntamento è stato quindi anticipato alle 21:30 di sabato 3.

La novità è stata confermata dallo stesso conduttore sui suoi canali social, in uno dei suoi ultimi momenti di vacanza.

Come cambia il palinsesto di Rete 4 il 3 gennaio

Come riportato su DavideMaggio.it, il palinsesto di Rete 4 ha subito modifiche a seguito degli eventi più importanti delle ultime ore.

Alle 15:30 è andato in onda uno speciale TG4 Diario del Giorno dal titolo La caduta di Maduro, con i titoli di coda programmati alle 18:55. Dopo il TG4 delle 18:58, gli appuntamenti continueranno con 10 minuti di Alessandro Sallusti che si allungherà fino alle 19:55.

L’aggressione Usa in Venezuela

Come ormai noto, nella notte tra il 2 e il 3 gennaio 2026 gli Stati Uniti hanno sferrato un attacco contro il Venezuela, prendendo di mira la città di Caracas e arrestando il presidente in carica Nicolas Maduro e la moglie Celia Flores.

Nelle ultime ore sono state diffuse le foto del presidente in manette, mentre sull’episodio si stanno pronunciando i principali leader mondiali. All’appello manca ancora il governo italiano, già provato dalla strage di Crans-Montana in cui hanno perso la vita anche alcuni italiani.