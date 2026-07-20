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È scattato un arresto per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale in seguito a un episodio avvenuto nella notte a Cremona. Un cittadino egiziano di 23 anni, già noto alle forze dell’ordine per precedenti reati contro la persona, è stato fermato dopo una serie di episodi di danneggiamento e disturbo della quiete pubblica, culminati in una violenta aggressione agli agenti intervenuti.

La sequenza degli eventi

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nella notte appena trascorsa, quando le Volanti della Questura di Cremona sono state chiamate a intervenire nuovamente per fermare il giovane straniero, già destinatario di una misura di prevenzione dell’“Avviso Orale” emessa dal Questore.

Secondo quanto riportato, il cittadino egiziano, già più volte denunciato per reati contro la persona, si era reso responsabile durante la giornata di danneggiamenti sia all’interno della struttura dove era ospitato sia sulla pubblica via. Inoltre, aveva causato disturbo della quiete pubblica, costringendo le pattuglie delle Volanti a diversi interventi.

La situazione è degenerata nella notte, intorno alle 01.30, quando una nuova segnalazione al 112 ha richiesto l’intervento degli agenti nelle vicinanze del centro cittadino. L’uomo, armato di spranga, stava danneggiando cartelli della segnaletica stradale.

L’aggressione agli agenti

Durante il controllo, il giovane, in evidente stato di alterazione dovuta all’uso di stupefacenti, ha opposto una violenta resistenza agli agenti, colpendoli con calci e pugni. Gli operatori hanno fatto ricorso prima allo spray al Capsicum e poi al Taser, ma nessuno dei due strumenti si è rivelato efficace nel fermare l’aggressore, che ha continuato a colpire i poliziotti.

L’aggressione ha provocato lesioni a due agenti: uno ha riportato una frattura al malleolo, con una prognosi di 30 giorni e la necessità di un intervento chirurgico, mentre l’altro ha subito contusioni con una prognosi di 7 giorni.

L’arresto e i precedenti

Solo l’arrivo di una seconda pattuglia ha permesso di bloccare definitivamente il cittadino egiziano, che è stato poi trasportato in ospedale. Qui è emerso che poche ore prima era già stato condotto al pronto soccorso da un’ambulanza del 118, dove aveva danneggiato alcuni arredi prima di allontanarsi senza il consenso dei sanitari.

In attesa del giudizio per direttissima, previsto per la giornata odierna, è stato allertato anche il personale dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Cremona per valutare l’eventuale attivazione urgente delle procedure di rimpatrio.

La reazione delle istituzioni

Il Questore di Cremona ha espresso vicinanza agli agenti delle Volanti rimasti feriti durante l’intervento, ringraziandoli per il loro impegno quotidiano a tutela della sicurezza dei cittadini.

IPA