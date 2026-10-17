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Due uomini di 49 e 63 anni sono stati arrestati dalla Polizia sulla A4, a Sommacampagna (Verona). Presso un’area di servizio, hanno usato un inibitore elettronico per impedire la chiusura di un’auto e svaligiarla mentre il conducente era in sosta.

La segnalazione e l’intervento a Sommacampagna

La segnalazione è arrivata da una persona presente nell’area di ristoro, insospettita dai movimenti dei due tra le auto parcheggiate. Il testimone ha notato uno degli uomini aprire la portiera di una vettura e rovistare nell’abitacolo e tra i bagagli nel bagagliaio.

Gli agenti della Sottosezione Polizia Stradale di Verona Sud sono arrivati in pochi minuti e hanno identificato entrambi i sospettati, che alla vista della pattuglia avevano cercato di confondersi tra i clienti dell’autogrill.

Il dispositivo utilizzato

Le immagini di videosorveglianza hanno permesso di ricostruire quanto accaduto: mentre uno dei due seguiva i proprietari dell’auto nell’area di ristoro e aggiornava il complice sui loro spostamenti, l’altro entrava nel veicolo.

I filmati hanno inoltre consentito di trovare il jammer, che uno dei sospettati aveva tentato di nascondere tra la merce esposta nell’autogrill. Il dispositivo, simile nell’aspetto a una batteria portatile, interferisce con il segnale del telecomando e impedisce la regolare chiusura dell’auto. Gli agenti ne hanno verificato il funzionamento con una prova sulla vettura presa di mira.

L’auto dei sospettati e le misure cautelari

Nel corso degli accertamenti è stata individuata anche l’auto utilizzata dai due. Dietro il sedile del conducente era stato ricavato un doppio fondo, verosimilmente predisposto per nascondere eventuali oggetti di provenienza illecita. Sulla base degli elementi raccolti, gli uomini sono stati arrestati per tentato furto aggravato in concorso. Uno dei due era già stato denunciato lo scorso settembre per un analogo tentativo di furto, commesso con la stessa tecnica.

Questa mattina il giudice ha convalidato entrambi gli arresti e ha disposto per i due il divieto di dimora nella provincia di Verona, rinviando l’udienza.

IPA