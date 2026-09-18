Usura a Roma con interessi fino all’80% e uno “sconto” chiesto in cambio di favori sessuali: due indagati

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Due cittadini romani sono stati raggiunti da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per usura aggravata, al termine di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Roma. I due, un quarantenne e una trentunenne, sono accusati di aver approfittato della vulnerabilità economica di sei commercianti, proponendo prestiti a tassi dal 20 all’80 per cento e ricorrendo a minacce e intimidazioni per ottenere la restituzione delle somme.

Le indagini della Polizia di Stato

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’operazione è stata condotta dagli agenti della Squadra Mobile di Roma, sotto la supervisione dei magistrati del Dipartimento criminalità diffusa e grave della Procura della Repubblica. Le indagini, avviate nel 2017 e protrattesi fino al 2025, hanno permesso di ricostruire un articolato sistema di estorsioni e usura ai danni di titolari di esercizi commerciali in difficoltà finanziaria.

Il modus operandi dei due indagati

I due complici, spacciandosi per intermediari in grado di ottenere prestiti da presunti creditori, si sono avvicinati alle vittime instaurando rapporti basati su una sequenza di intimidazioni, minacce e pressioni psicologiche. In particolare, i prestiti venivano offerti a condizioni estremamente svantaggiose, con tassi usurai che oscillavano tra il 20 e l’80 per cento. Gli indagati rafforzavano la loro posizione facendo continui riferimenti a creditori senza scrupoli, asseritamente legati all’ambiente criminale di Montespaccato.

Le vittime e le modalità di riscossione

Nel periodo oggetto dell’indagine, sono state individuate sei vittime, tutte titolari di attività commerciali. I pagamenti delle somme richieste avvenivano tramite consegne di denaro in contanti o ricariche su carte prepagate. In caso di ritardi o mancati versamenti, le richieste di pagamento si trasformavano in minacce sempre più esplicite, fino a prospettare ritorsioni fisiche nei confronti delle vittime.

Ruoli e responsabilità dei due indagati

La donna, secondo quanto emerso, avrebbe avuto un ruolo attivo in una sola delle sei vittime, venendo assunta come dipendente su indicazione del complice. In un caso, l’uomo, assunto dalla titolare di un bar tabacchi, avrebbe proposto uno “sconto” sulla somma dovuta in cambio di favori sessuali, aggravando ulteriormente la posizione degli indagati.

Le misure cautelari e il quadro indiziario

Le condotte documentate dagli investigatori hanno consentito di delineare un quadro indiziario a carico dei due, confluito nell’ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma. Per il quarantenne è stata disposta la custodia cautelare in carcere, mentre per la trentunenne è stato stabilito l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Entrambi sono gravemente indiziati, in concorso tra loro, del reato di usura aggravata.

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