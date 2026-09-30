Usura ai danni di imprenditori in crisi a Milano con interessi del 240%, arrestato un uomo di 76 anni

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Un arresto per usura, estorsione e riciclaggio a Milano. Un cittadino italiano di 76 anni, residente in provincia di Pavia, è stato raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale di Milano su richiesta della locale Procura della Repubblica, dopo che le indagini hanno portato alla luce un articolato sistema di prestiti a tassi usurari ai danni di imprenditori in difficoltà economica.

Le indagini e la denuncia dell’imprenditore

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, l’inchiesta è partita dalla denuncia di un imprenditore che, trovandosi in una fase di temporanea crisi finanziaria, si era rivolto a un conoscente per ottenere un prestito. Invece di un aiuto, l’uomo si è visto costretto a pagare interessi mensili esorbitanti, che hanno rapidamente aggravato la sua situazione economica.

Il modus operandi: tassi usurari e minacce

Gli approfondimenti investigativi della Compagnia di Paderno Dugnano hanno permesso di ricostruire il sistema messo in piedi dall’indagato. L’uomo, pur risultando quasi privo di redditi leciti, conduceva un tenore di vita elevato, con la proprietà di diversi immobili e otto autovetture, tra cui una di lusso. Le indagini hanno inoltre accertato che il giro di usura coinvolgeva almeno quattro vittime oltre al primo denunciante, tutte persone che si erano improvvisamente trovate in stato di bisogno.

Il meccanismo era semplice quanto spietato: a fronte di un prestito iniziale, i debitori dovevano restituire ogni mese una somma pari al 20% del capitale ricevuto, solo a titolo di interessi. Questo corrispondeva a un tasso annuo del 240%. In caso di mancato pagamento, la quota degli interessi veniva aggiunta al debito, generando nuovi interessi e facendo crescere esponenzialmente la somma dovuta, innescando una spirale di dipendenza economica e soggezione psicologica.

Estorsione e intimidazioni

In almeno un caso, l’indagato ha aggravato la propria posizione ricorrendo a gravi minacce. Per costringere una delle vittime a consegnare il denaro richiesto, avrebbe messo in atto ripetuti atteggiamenti intimidatori, arrivando a minacciare fisicamente non solo l’imprenditore ma anche i suoi familiari. Questo episodio ha fatto scattare anche l’ipotesi di estorsione a suo carico.

Riciclaggio di denaro e sequestro di armi

Nel corso delle indagini, è emerso anche il coinvolgimento dell’uomo in un’operazione di riciclaggio di denaro di provenienza illecita. Durante un controllo, la Guardia di Finanza lo ha trovato in possesso di oltre 43.000 euro in banconote macchiate di inchiostro, risultate provenienti da un furto con effrazione a uno sportello ATM. L’indagato, insieme ad alcuni complici, si stava occupando della “ripulitura” del denaro, cercando di renderlo nuovamente utilizzabile.

Nello stesso controllo, i militari hanno sequestrato una pistola detenuta illegalmente e le relative munizioni. L’uomo è stato quindi arrestato in flagranza per detenzione illecita di arma da fuoco.

L’impegno della Guardia di Finanza nella tutela delle vittime

L’operazione, sottolinea la Guardia di Finanza, testimonia il costante impegno delle forze dell’ordine nella protezione dei cittadini più vulnerabili, spesso esposti a forme di sopraffazione da parte di chi approfitta delle difficoltà economiche altrui. Fenomeni come l’usura rappresentano una grave violazione della legge e incidono profondamente sulla libertà e sulla dignità delle vittime, alimentando condizioni di dipendenza e assoggettamento.

Le garanzie per l’indagato e la trasparenza dell’informazione

La diffusione del comunicato stampa e delle relative immagini è stata autorizzata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, nel rispetto delle disposizioni di legge e dell’interesse pubblico all’informazione. Si ricorda che la persona sottoposta a indagini preliminari deve essere considerata non colpevole fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.

IPA