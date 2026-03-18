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Eseguito un arresto a Maddaloni, in provincia di Caserta, dove una donna di 56 anni è stata fermata con l’accusa di usura ed estorsione. L’intervento è scattato dopo la denuncia di una cittadina che ha raccontato di essere stata vittima di pressioni economiche e minacce legate a un presunto rapporto usurario.

La denuncia e l’intervento dei Carabinieri

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, tutto ha avuto inizio quando una donna si è presentata presso la Stazione dei Carabinieri di Maddaloni per denunciare una situazione di grave disagio economico e personale. La vittima ha riferito di aver subito ripetute richieste di denaro, accompagnate da minacce, che sarebbero riconducibili a un rapporto di usura.

L’operazione e l’arresto in flagranza

Ricevuta la denuncia, i militari hanno avviato immediatamente gli accertamenti necessari per verificare la fondatezza delle dichiarazioni. Nel corso delle indagini, è stato predisposto un intervento mirato che ha permesso di sorprendere la sospettata subito dopo la consegna di 1.300 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita. La donna, una 56enne del posto, è stata quindi arrestata in flagranza di reato.

Perquisizione e sequestro di denaro e documenti

Dopo l’arresto, i Carabinieri hanno eseguito una perquisizione domiciliare presso l’abitazione della sospettata. Durante il controllo sono stati rinvenuti e sequestrati ulteriori 3.785 euro in contanti, oltre a numerosi manoscritti contenenti appunti riconducibili alla contabilità dell’attività illecita e uno smartphone. Il materiale sequestrato è stato posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per ulteriori approfondimenti.

Le decisioni dell’Autorità Giudiziaria e la restituzione del denaro

L’Autorità Giudiziaria, informata dell’arresto, ha disposto l’accompagnamento della 56enne presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere. Il denaro recuperato nel corso dell’operazione è stato restituito all’avente diritto, mentre proseguono le indagini per chiarire eventuali ulteriori responsabilità e ricostruire l’intera vicenda.

IPA