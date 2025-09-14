Va a funghi sul Vesuvio e non ritorna, Angelo Cutolo di Ottaviano morto dopo probabile attacco di animali

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Angelo Cutolo, 78enne di Ottaviano, vicino Napoli, è morto dopo essere stato trovato ferito ai piedi del Vesuvio mentre cercava funghi. Recuperato dal figlio con segni di morsi, è stato portato in clinica ma non è sopravvissuto. La Procura indaga: si valuta se sia stato attaccato da animali selvatici o colto da malore.

Uomo di Ottaviano ferito a morte sul Vesuvio

Ritrovare il proprio padre nei boschi, gravemente ferito e con evidenti segni di morsi di animali sul corpo: un incubo quello che ha vissuto il figlio di Angelo Cutolo, 78 anni, uscito per una passeggiata alla ricerca di funghi da raccogliere.

L’uomo era partito da Ottaviano, in provincia di Napoli, nel pomeriggio di sabato 13 settembre. Il pensionato 78enne si era mosso lungo via Boscariello, a poca distanza dalla propria abitazione.

© 2025 OpenMapTiles | © 2025 OpenStreetMap | © 2025 TomTom | © 2025 ESA, Copernicus Sentinel | © 2025 IODL 2.0 | Tuttocittà

Angelo Cutolo era andato a raccogliere funghi sul Vesuvio da Ottaviano, in provincia di Napoli

L’allarme e il ritrovamento di Angelo Cutolo

Non vedendolo rincasare all’orario consueto, i familiari hanno dato l’allarme. È stato il figlio a ritrovare l’uomo, dopo ore di ricerca, riverso a terra in gravi condizioni.

Il suo corpo era visibilmente segnato da profonde ferite, riconducibili a morsi di animali selvatici.

Trasportato d’urgenza alla clinica Santa Lucia, l’anziano è stato soccorso dai medici che hanno tentato disperatamente di salvarlo, ma ogni sforzo è stato vano. La morte è sopraggiunta poco dopo l’arrivo in ospedale.

Le indagini sulla morte

La salma di Angelo Cutolo è stata successivamente trasferita a Castellammare di Stabia, dove sarà effettuata l’autopsia disposta dalla Procura di Nola.

Sul caso stanno indagando gli agenti del commissariato di San Giuseppe Vesuviano: gli inquirenti sono al lavoro per cercare di chiarire la dinamica.

Allo stato attuale, sebbene le ferite sul corpo abbiano fatto pensare immediatamente a un attacco da parte di animali, non è ancora confermato che sia stato questo motivo a indurre Angelo Cutolo alla morte.

L’uomo potrebbe essere rimasto vittima di un attacco da parte di cinghiali o cani randagi, così come è ugualmente plausibile che gli animali possano essersi avvicinati a Cutolo quando era già privo di sensi, per un possibile malore in grado da renderlo indifeso di fronte a essi.