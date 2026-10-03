Va a Marcello Fois il Premio Campiello 2026, la vittoria per soli 3 voti con il romanzo L’immensa distrazione

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È L’immensa distrazione, il romanzo familiare edito da Einaudi a conquistare i lettori italiani. L’autore, lo scrittore sardo Marcello Fois, vince la 64esima edizione del Premio Campiello, storico concorso di narrativa italiana contemporanea promosso e gestito dalla Fondazione omonima. Fois ha dedicato il premio a Michela Murgia.

Marcello Fois vince il Premio Campiello 2026

L’immensa distrazione è un grande romanzo familiare che, attraverso le vicende della famiglia Manfredini, ripercorre la storia dell’intero ‘900 italiano.

A scriverlo, ispirandosi a una favola dei fratelli Grimm, è lo scrittore sardo, bolognese d’adozione, Marcello Fois.

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È lui a vincere il Premio Campiello 2026, su insindacabile giudizio della giuria composta da 300 appassionati, e tutti anonimi, lettori.

Come da tradizione, Fois ha ricevuto in dono la ricostruzione di una vera da pozzo, simbolo della cultura come fonte cui abbeverarsi.

Gli altri autori in finale

Il Premio Campiello Opera Prima, assegnato a un autore all’esordio letterario, è stato consegnato a Nadeesha Uyangoda per Acqua Sporca.

Il Premio Fondazione Il Campiello, riconoscimento alla carriera, è stato assegnato quest’anno a Domenico Starnone.

Nella sezione principale, al secondo posto, con appena 3 voti in meno del vincitore, Ermanno Cavazzoni con Storia di un’amicizia, in finale anche al Premio Strega 2026.

Tra gli altri finalisti Alcide Pierantozzi con Lo sbilico, Valeria Parrella con La ragazzina e Elena Varvello con La vita sempre.

L’omaggio a Michela Murgia

Marcello Fois ha dedicato il premio all’amica e collega Michela Murgia, morta nel 2023: “Voglio intanto ringraziare una persona che non c’è più, ma per me c’è, che era una donna bellissima, tutt’altro che livorosa, molto resiliente, si chiamava Michela Murgia”.

Una frecciata non così velata a un altro collega, Michele Mari che, sul pulmino che lo avrebbe portato alla premiazione dello Strega, criticò aspramente la fisicità e l’attitudine della scrittrice scomparsa.

Dal palco Fois ricorda anche un’altra grande figura della letteratura italiana, Grazia Deledda, l’unica italiana a vincere il Nobel per la letteratura.

“Deledda è stata una donna meravigliosa e di cui noi avremmo bisogno oggi, – ha detto lo scrittore – e che forse a scuola bisognerebbe ricordarsi, perlomeno nelle tracce dell’esame di maturità, cosa di cui invece quest’anno nel centenario non è avvenuto”.