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È stato eseguito un arresto a seguito di un episodio avvenuto la mattina del 31 agosto in un’abitazione di via Nizza, a Torino. Un giovane della cintura torinese, spacciandosi per carabiniere, ha tentato di truffare una donna, ma è stato bloccato grazie all’intervento dei condomini e dei militari.

La ricostruzione dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, la vicenda si è svolta nella mattinata del 31 agosto in un appartamento di via Nizza a Torino. Questa volta, la vittima non è stata un’anziana, come spesso accade in casi simili, ma una donna di 34 anni, residente nel capoluogo piemontese. I presunti truffatori hanno contattato telefonicamente la figlia della persona che pensavano di trovare in casa, presentandosi come carabinieri.

L’uomo al telefono si è finto maresciallo dei Carabinieri e ha cercato di convincere la donna a preparare i gioielli custoditi in casa, sostenendo che servissero per una presunta comparazione disposta dall’autorità giudiziaria. La donna, insospettita dall’atteggiamento e dalla giovane età dell’uomo che si è presentato alla porta per ritirare i preziosi, ha tentato di allontanarlo.

Dalla truffa alla rapina

A quel punto, il presunto truffatore ha reagito con violenza: si è impossessato dei gioielli e ha tentato la fuga per le scale. La proprietaria di casa non si è arresa e lo ha inseguito fino all’androne, dove è riuscita a bloccarlo. Il giovane, per garantirsi la fuga, ha colpito la donna con schiaffi e pugni, trasformando il tentativo di truffa in una vera e propria rapina.

L’intervento dei condomini e dei Carabinieri

Alcuni condomini, sentendo le urla e accorgendosi della situazione, sono intervenuti in aiuto della donna. Poco dopo, i militari della Stazione Carabinieri Monviso sono arrivati sul posto, riuscendo a immobilizzare il giovane e a prestare soccorso alla vittima. La donna è stata trasportata al C.T.O. e dimessa con una prognosi di 10 giorni per le lesioni riportate.

L’arresto e la restituzione della refurtiva

Il presunto rapinatore, un ventenne incensurato residente nella cintura torinese, è stato arrestato con l’accusa di rapina e accompagnato presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari, in attesa di processo.

Conclusioni

L’episodio di via Nizza conferma l’importanza della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine nel contrastare i tentativi di truffa e rapina. Grazie alla prontezza della vittima e all’intervento dei condomini e dei Carabinieri, è stato possibile evitare che il reato andasse a buon fine e restituire i beni sottratti. L’arrestato, un giovane della cintura torinese, dovrà ora rispondere delle accuse davanti all’autorità giudiziaria di Torino.

IPA