Due arresti in due giorni a Macomer, dove un uomo di 39 anni è stato fermato per aver violato la misura cautelare che gli impediva di avvicinarsi alla madre. Il provvedimento era stato disposto dal Tribunale di Oristano a tutela della persona offesa. L’uomo è stato sorpreso in entrambe le occasioni davanti all’abitazione della donna, nonostante il divieto.

La prima violazione del divieto

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, la vicenda ha avuto inizio quando i familiari dell’uomo hanno richiesto l’intervento delle forze dell’ordine dopo averlo visto bussare alla porta della casa materna. I militari delle Stazioni di Birori e Borore sono intervenuti prontamente, procedendo al primo arresto dell’indagato.

Il 39enne era già sottoposto a una misura cautelare di divieto di avvicinamento alla madre, emessa dal Tribunale di Oristano. Nonostante ciò, si è presentato presso l’abitazione della donna, violando così il provvedimento.

Il secondo episodio e l’aggravamento della misura

Nonostante il divieto di dimora nel comune di Macomer disposto dal Giudice dopo il primo episodio, l’uomo ha deciso di tornare nuovamente davanti alla casa della madre il giorno seguente. Anche in questa occasione, i Carabinieri – questa volta della Stazione di Silanus e dell’Aliquota Radiomobile di Macomer – sono intervenuti tempestivamente, rintracciando e arrestando nuovamente il 39enne. Questa volta, il Giudice ha disposto per lui la custodia cautelare in carcere, e l’uomo è stato accompagnato presso la casa circondariale di Massama (OR).

