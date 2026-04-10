Va al concerto di Vasco Rossi dopo essersi dato malato, licenziato 52enne di Bisceglie: come è stato beccato

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Licenziato perché dopo essersi dato malto al lavoro era andato al concerto di Vasco Rossi a Bari. È successo a un 52enne di Bisceglie, destinatario di un procedimento disciplinare dal proprio datore di lavoro e destituito nel 2024, con tanto di causa che ha portato il giudice a dargli torto e a condannarlo al pagamento delle spese legali. Un episodio scoperto quasi per caso dall’azienda che però è stata intransigente, dando il ben servito all’uomo per aver “leso il vincolo fiduciario” per assistere al concerto quando, secondo certificazione medica, si doveva trovare invece a casa alle prese con la dissenteria.

Si dà malato, ma va al concerto di Vasco Rossi

L’episodio risale all’estate 2024, quando Vasco Rossi era in tour per gli stadi facendo tappa il 26 giugno al San Nicola di Bari. Evento che il 52enne di Bisceglie aveva programmato da tempo, decidendo di prendersi dei giorni di malattia anziché ferie.

La mattina dello stesso giorno, come riferito dal Corriere della Sera, l’uomo aveva prima mandato un messaggio su WhatsApp al proprio datore di lavoro, poi aveva fatto seguito una mail ufficiale per giustificare l’assenza di due giorni per un brutto mal di pancia con complicazioni gastro-intestinali.

ANSA

Il 27 giugno 2024, tra l’altro, il 52enne avrebbe anche mandato il certificato medico per accertare la propria inabilità al lavoro per “dissenteria”.

Ma tra il primo messaggio e il certificato, l’uomo era partito da Bisceglie alla volta di Bari, per assistere al concerto di Vasco Rossi.

Licenziato per “finta malattia”

Pensava di averla fatta franca, di essere riuscito a giustificare così la sua assenza. Ma non aveva fatto i conti con le “fonti” dell’azienda che lo hanno colto in fallo.

L’8 luglio, infatti, il 52enne è stato raggiunto dalla comunicazione ufficiale dell’avvio di un procedimento disciplinare per aver leso il vincolo fiduciario, in quanto avrebbe simulato la malattia per recarsi al concerto.

Nella missiva l’azienda faceva riferimento a tutti gli spostamenti dell’uomo, visto “zaino in spalla intento ad una fermata autobus” per poi “salire sull’autobus e recarsi da Bisceglie a Bari alla volta dello stadio San Nicola dove ha assistito al concerto di Vasco Rossi il 26 giugno del 2024”.

Un racconto chiaro di quanto successo, episodio però smentito dal lavoratore che aveva accusato l’azienda di dire il falso in quanto dal 26 giugno al 1 luglio era in malattia.

Da qui il licenziamento, ma non la fine della storia.

Causa e beffa, giudice dà ragione all’azienda

Dopo un tentativo di conciliazione, l’operaio ha fatto causa all’azienda decidendo di risolverla in tribunale a Trani.

Ma il processo non è andato come sperato, anzi. L’azienda, riferisce il Corriere, ha infatti portato in aula cinque testimoni che hanno fatto il viaggio in autobus con lui per andare a vedere il concerto di Vasco.

E il 52enne, con le spalle al muro, ha confessato. Ammissione che ha portato il giudice del Lavoro a dare ragione all’azienda il cui licenziamento è stato dichiarato legittimo.

Oltre il danno è quindi arrivata anche la beffa, con l’uomo condannato a pagare le spese legali che ammontano a 5mila euro.