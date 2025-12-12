Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stato deferito all’autorità giudiziaria un cittadino indiano di 44 anni sorpreso a tentare di superare l’esame teorico per la patente di guida con l’ausilio di apparecchiature elettroniche. L’episodio si è verificato nella mattinata del 1° dicembre presso la Motorizzazione Civile di Gorizia, dove il candidato è stato individuato grazie alla segnalazione di comportamenti sospetti. L’uomo è stato identificato e sottoposto a controllo al termine della sessione d’esame, con il rinvenimento di dispositivi tecnologici nascosti nei suoi indumenti.

La segnalazione e l’intervento della Polizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione ha avuto inizio quando il personale della Motorizzazione Civile di Gorizia ha notato alcune anomalie nel comportamento di un candidato durante la prova teorica per la patente. La segnalazione è stata immediatamente trasmessa agli agenti della Squadra Mobile della Questura, che hanno organizzato un servizio di osservazione presso la sede d’esame.

L’identificazione e il controllo

Gli operatori della Squadra Mobile hanno rapidamente individuato il sospettato e, al termine della sessione, lo hanno identificato e sottoposto a un controllo approfondito. Durante la perquisizione, sono stati trovati una camicia modificata per ospitare una microcamera, un auricolare, un telefono cellulare e un secondo dispositivo utilizzato come router. Tutti questi strumenti sono stati sequestrati in quanto utilizzati per tentare di superare l’esame in modo illecito.

Il sequestro del materiale elettronico

Il materiale rinvenuto – tra cui la microcamera e l’auricolare – è stato posto sotto sequestro penale. Gli agenti hanno così impedito che il candidato potesse avvalersi di un aiuto esterno per rispondere ai quesiti dell’esame teorico, contrastando un tentativo di frode che avrebbe potuto compromettere la regolarità della prova.

Al termine degli accertamenti, il cittadino indiano di 44 anni è stato deferito alla Procura della Repubblica di Gorizia.

IPA