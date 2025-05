Va all'esame della patente con un kit da 4 mila euro, 37enne denunciato a Como: quali oggetti aveva con sé

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un uomo è stato denunciato a Como. È accusato di aver utilizzato mezzi impropri durante un esame di guida. L’episodio si è verificato presso la Motorizzazione Civile della città lombarda.

La scoperta

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, verso le 12:30, una volante è stata inviata presso la Motorizzazione Civile di Como a seguito di una segnalazione al 112. Un candidato all’esame di guida destava sospetti per il suo comportamento. L’esaminatore ha notato che il soggetto manovrava un oggetto vicino allo schermo dell’esame, rivelatosi poi essere un telefono cellulare, e ha quindi contattato le autorità.

L’intervento della polizia

Gli agenti, giunti sul posto, hanno preso in consegna l’uomo, un 37enne filippino residente a Milano, e hanno proceduto alla sua ispezione. Durante il controllo, è stato scoperto che l’uomo possedeva anche un auricolare, oltre al cellulare.

Le dichiarazioni del denunciato

Una volta in Questura, il 37enne ha riferito di aver pagato circa 4000€ a un soggetto pakistano conosciuto in provincia di Milano. Quest’ultimo gli avrebbe fornito il kit audio e il telefono cellulare per sostenere l’esame.

Conclusioni

Al termine degli atti, l’uomo è stato denunciato in stato di libertà per aver violato l’articolo 1 della Legge 475 del 1925, che sanziona chi fa uso o si appropria, in esami o concorsi, delle capacità altrui.

