Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un uomo di 51 anni è stato salvato da una giovane agente della Polizia di Stato dopo aver accusato un grave malore all’interno del Commissariato di Genova Sestri Ponente negli ultimi giorni di giugno. Il pronto intervento degli agenti, abilitati alle manovre di primo soccorso, ha permesso di rianimare il cittadino, che è stato poi trasportato in ospedale e dichiarato fuori pericolo. L’episodio è stato reso noto dalle forze dell’ordine.

Il malore improvviso nella sala d’attesa

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, tutto è accaduto quando un cittadino genovese di 51 anni si è recato presso il Commissariato di Sestri Ponente. Mentre attendeva il suo turno nella sala d’attesa, l’uomo ha improvvisamente manifestato una grave crisi respiratoria, seguita da un malore che ha destato la preoccupazione di chi era presente.

L’intervento degli agenti di polizia

Una giovane agente, in servizio presso gli uffici del Commissariato, ha immediatamente percepito la gravità della situazione. Senza esitazione, si è precipitata verso l’uomo per prestare soccorso, mentre un collega ha provveduto a chiamare il 112 NUE per richiedere l’intervento urgente dei sanitari. I due agenti, entrambi formati nelle tecniche di primo soccorso e rianimazione, hanno posizionato il cittadino in posizione supina e hanno iniziato il massaggio cardiaco.

La rianimazione e il trasporto in ospedale

Il massaggio cardiaco è stato eseguito per diversi minuti, fino all’arrivo dell’ambulanza. Durante le manovre di rianimazione, l’uomo ha ripreso conoscenza per alcuni istanti, segno che le procedure adottate dagli agenti stavano avendo effetto. I soccorritori del 118, giunti sul posto, hanno poi trasportato il paziente all’ospedale San Martino, dove è stato ricoverato nel reparto di Terapia Intensiva per un attacco cardiaco.

Il decorso e la visita in ospedale

Nelle settimane successive, gli operatori del Commissariato si sono occupati della riconsegna degli effetti personali dell’uomo, rimasti in custodia presso gli uffici. Nei giorni scorsi, dopo aver appreso che il 51enne, ancora ricoverato, era ormai considerato fuori pericolo, gli agenti hanno deciso di fargli visita in ospedale. L’incontro è stato l’occasione per ripercorrere insieme quei momenti di grande tensione e per ricevere la sincera gratitudine del cittadino.

Il ruolo della formazione nelle emergenze

L’episodio mette in luce l’importanza della formazione degli operatori delle forze dell’ordine nelle tecniche di primo soccorso. La tempestività e la competenza dimostrate dagli agenti del Commissariato di Sestri Ponente hanno fatto la differenza tra la vita e la morte, consentendo di salvare una persona colta da un grave malore in un luogo pubblico.

La gratitudine del cittadino e il lieto fine

Il cittadino, ancora ricoverato ma ormai fuori pericolo, ha voluto ringraziare personalmente gli agenti che gli hanno salvato la vita. La visita in ospedale è stata un momento di commozione e riconoscenza, a testimonianza del legame che può nascere tra cittadini e forze dell’ordine nei momenti di difficoltà.

Conclusioni

L’intervento degli agenti del Commissariato di Sestri Ponente si è rivelato decisivo per salvare la vita di un uomo colto da un attacco cardiaco improvviso. La vicenda, avvenuta negli ultimi giorni di giugno a Genova, sottolinea ancora una volta il valore della preparazione e della prontezza d’animo degli operatori di polizia, sempre pronti a intervenire non solo per garantire la sicurezza, ma anche per tutelare la salute dei cittadini.

IPA