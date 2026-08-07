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È di oltre 90 sanzioni il bilancio di una vasta operazione di controllo sul Metromare di Rimini, dove un uomo è stato multato per aver percorso il tracciato riservato a bordo di un monopattino. Le verifiche, coordinate da Start Romagna con il supporto della Polizia di Stato, sono state effettuate per garantire legalità e sicurezza ai passeggeri, in un periodo di forte affluenza.

Controlli straordinari sul Metromare

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, nelle ultime due sere il servizio Metromare di Rimini è stato oggetto di un’intensa attività di controllo. L’iniziativa ha visto la collaborazione tra i verificatori di Fi.Fa. Security Srl, incaricati della verifica dei titoli di viaggio, il servizio verifiche di Start Romagna e le Volanti della Questura, impegnate a presidiare le fermate principali.

Oltre 90 sanzioni elevate in due sere

Nel corso delle due serate di controlli sono state monitorate 30 corse del Metromare. L’attività ha portato all’elevazione di oltre 90 sanzioni, tra verbali e pagamenti immediati, a carico di passeggeri trovati senza regolare titolo di viaggio o responsabili di altre infrazioni. Si tratta di un risultato significativo, che testimonia l’impegno delle autorità nel contrastare comportamenti illeciti e nel promuovere il rispetto delle regole sui mezzi pubblici.

Durante le operazioni, è stato inoltre elevato il primo verbale dall’entrata in vigore del nuovo protocollo d’intesa tra Start Romagna e la Polizia Provinciale. Questo accordo consente ai verificatori di sanzionare direttamente chiunque acceda o si introduca senza autorizzazione lungo il percorso del Metromare. Il caso più eclatante ha riguardato un uomo sorpreso a percorrere il tracciato riservato con un monopattino, comportamento vietato e sanzionato secondo le nuove disposizioni.

Collaborazione tra enti per la sicurezza

Il presidente di Start Romagna, Andrea Corsini, ha espresso soddisfazione per l’esito delle operazioni, sottolineando l’importanza della collaborazione tra la Questura di Rimini, la società di sicurezza e tutti i soggetti coinvolti. Secondo Corsini, queste iniziative sono fondamentali per garantire legalità e sicurezza a cittadini e turisti, soprattutto in un periodo dell’anno in cui il numero dei passeggeri aumenta sensibilmente.

IPA