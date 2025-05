Va in una mensa a Roma e incontra il rapinatore che l'ha derubato il giorno prima: l'epilogo della vicenda

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un ventenne tunisino è stato fermato dalla Polizia di Stato per rapina a Roma. L’uomo è stato riconosciuto dalla vittima in una mensa di via Marsala, dove si era recato per mangiare dopo essere stato derubato il giorno precedente nei pressi di un centro commerciale in zona Prenestina.

Il riconoscimento in mensa

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, tutto è iniziato quando la vittima, mentre consumava un pasto presso un ente assistenziale, ha riconosciuto tra i commensali uno dei tre uomini che l’avevano aggredito e derubato il giorno precedente. Senza un cellulare per contattare le forze dell’ordine, è uscito in strada per chiedere aiuto e ha incontrato una volante della polizia.

Il fermo del sospettato

Nonostante il primo tentativo di fermare il sospettato sia fallito, la vittima è tornata più tardi nello stesso luogo. Questa volta, il ventenne tunisino è stato bloccato dalla Polizia di Stato, allertata dal personale della struttura. Gli agenti del VII Distretto San Giovanni e del Commissariato Appio Nuovo hanno confermato l’identità dell’uomo come uno dei presunti responsabili della rapina.

Indagini in corso

Il fermo di indiziato di delitto per il ventenne è stato convalidato dall’autorità giudiziaria. Le indagini proseguono per identificare gli altri due soggetti coinvolti nell’episodio. Si sottolinea che le attività investigative sono ancora nella fase preliminare e che l’indagato è da considerarsi presunto innocente fino a sentenza definitiva.

