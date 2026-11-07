Va in vacanza e abbandona il cane sotto il sole a Giugliano, padrona a processo dopo la morte dell’animale

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Una donna di Giugliano, in provincia di Napoli, è stata citata in giudizio per maltrattamento aggravato dalla morte del cane. Nell’agosto del 2025 era partita per una vacanza e aveva lasciato i suoi due cani nel cortile, legati a una cyclette, senza un riparo adeguato e senza acqua e cibo a sufficienza. Uno dei due cani era morto, mentre l’altro era stato salvato in extremis. L’episodio era stato denunciato da otto associazioni che si occupano della difesa degli animali e ora avrà conseguenze legali.

Cane morto dopo l’abbandono, padrona a processo

La proprietaria dei cani, una donna di Giugliano, finirà davanti al giudice e dovrà rispondere del reato di maltrattamento aggravato dalla morte del cane. A ricostruire la vicenda è l’associazione romana Zampe che danno una mano, che nell’estate del 2025 aveva presentato una denuncia insieme ad altre sette associazioni.

“Ci costituiremo parte civile nel processo, per dare con forza voce e giustizia a quella creatura e a tutti gli animali lasciati soli alla catena mentre i padroni sono in vacanza”, fa sapere l’associazione tramite la sua pagina Facebook.

Due cani lasciati sotto il sole senza acqua e cibo a sufficienza

I fatti risalgono al 9 agosto del 2025, quando uno dei due cani lasciati nel cortile di casa era morto. La proprietaria, secondo quanto denunciato dagli attivisti in difesa dei diritti degli animali, era partita per le vacanze lasciando soli i due animali.

Nel cortile non c’era abbastanza ombra, e acqua e cibo non sarebbero stati sufficienti per mantenere in vita gli animali. Dopo due giorni uno dei cani, che era legato con una catena molto corta a una cyclette presente nel cortile, era morto di stenti. L’altro era stato salvato in extremis dall’intervento della polizia municipale e delle Guardie zoofile Oipa.

Per queste ragioni le associazioni animaliste, inclusa Zampe che danno una mano, aveva presentato una denuncia contro la proprietaria, una donna di Giugliano, in provincia di Napoli.

La denuncia dell’associazione Zampe che danno una mano

A seguire l’iter legale della vicenda è stata l’avvocata Giada Bernardi, specializzata proprio nella tutela dei diritti degli animali e fondatrice dello studio legale “GiustiziAnimale”. “Quel cane non aveva scampo: era legato a una catena di pochi centimetri, senza ombra e senza nessuno a cui chiedere aiuto”, commenta l’avvocata Bernardi, presidente dell’associazione romana. Un anno fa, spiega, era stato promesso che la sua morte non sarebbe stata dimenticata.

Oggi quella vicenda è arrivata in tribunale e l’associazione sarà presente in aula affinché venga fatta piena luce su quanto accaduto. L’avvocata sottolinea inoltre che il cane è morto poche settimane dopo l’entrata in vigore della legge 82 del 2025, che riconosce gli animali come vittime dirette dei reati. Il procedimento rappresenterà quindi un banco di prova per verificare l’effettiva applicazione della nuova normativa.

Bernardi richiama infine la responsabilità di chi parte per le vacanze e lascia a casa i propri animali: affidarli a qualcuno è un dovere, mentre abbandonarli legati a una catena, sotto il sole e senza protezione, non può essere considerato una semplice dimenticanza, ma un reato per il quale si è chiamati a rispondere davanti alla giustizia.