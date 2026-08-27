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È stato eseguito un arresto per atti persecutori, minacce e resistenza a pubblico ufficiale a Savona. Un uomo di 41 anni, originario di Crotone e residente a Genova, è stato fermato dopo aver minacciato la sua ex compagna e aver opposto resistenza agli agenti intervenuti su segnalazione.

La segnalazione e l’intervento della Polizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nei giorni scorsi, quando una donna ha contattato il 1 1 2 NUE per segnalare la presenza del suo ex compagno nei pressi della propria abitazione a Savona. La donna, che aveva già sporto querela pochi giorni prima per minacce e atti persecutori, ha riferito agli operatori che l’uomo stava continuando a rivolgerle minacce.

Gli agenti delle Volanti della Questura sono giunti rapidamente sul posto, individuando il 41enne mentre si trovava vicino allo stabile dove vive la donna. Alla vista della Polizia, l’uomo ha assunto un atteggiamento ostile, proseguendo nelle minacce sia verso l’ex compagna, rimasta all’interno dell’abitazione, sia nei confronti degli agenti. Durante le operazioni di identificazione, l’uomo è stato trovato in possesso di un coltello e ha intensificato il suo comportamento aggressivo, tentando di divincolarsi e di fuggire.

Il tentativo di fuga e l’aggressione agli agenti

Bloccato dagli operatori, l’uomo ha continuato a proferire minacce contro la donna e i poliziotti, arrivando infine a scagliarsi fisicamente contro uno degli agenti. Di fronte a questa ulteriore condotta aggressiva, uno degli operatori ha estratto il dispositivo ad impulsi elettrici in dotazione (TASER), intimando all’uomo di fermarsi. Solo grazie a questa azione è stato possibile contenere la sua aggressività e procedere all’arresto.

L’accompagnamento in Questura e i reati contestati

Durante il trasferimento presso gli uffici della Questura, l’uomo ha mantenuto un atteggiamento fortemente aggressivo, arrivando a colpire con la testa il vetro dell’auto di servizio. Al termine degli accertamenti di rito, l’arrestato è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Genova Marassi, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Oltre ai reati di atti persecutori, minacce e resistenza a pubblico ufficiale, l’uomo è stato deferito anche per porto di oggetti atti ad offendere e oltraggio a pubblico ufficiale.

IPA