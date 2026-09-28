Vaccino contro influenza, i medici propongono di farlo slittare a gennaio per El Niño e cambiamento climatico

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

La campagna vaccinale contro l’influenza 2026-27 partirà il primo ottobre ma i medici di famiglia chiedono di non considerare quella data come un termine rigido. Secondo la FIMMG, il clima più mite previsto nei prossimi mesi e l’influenza di El Niño potrebbero modificare tempi e intensità della stagione influenzale. La proposta è prevedere fin d’ora la possibilità di prolungare la campagna almeno fino a gennaio 2027.

Vaccini, la proposta dei medici di famiglia

A pochi giorni dall’avvio della campagna vaccinale, fissato per il primo ottobre, la Federazione Italiana Medici di Medicina Generale chiede al Ministero della Salute e alle Regioni di rivedere la gestione della campagna antinfluenzale.

Il segretario generale nazionale della FIMMG, Silvestro Scotti, sostiene che le proiezioni climatiche, condizionate da El Niño e dal più generale cambiamento del clima, indicano un autunno e un inverno potenzialmente più caldi della norma, anche fino a gennaio e febbraio.

Il punto, secondo Scotti, è che il freddo favorisce la diffusione dei virus respiratori: temperature più basse riducono le attività all’aperto e portano le persone a trascorrere più tempo in ambienti chiusi e poco ventilati.

Se le previsioni climatiche venissero confermate, la curva epidemica potrebbe quindi risultare più bassa, più lenta oppure spostata in avanti rispetto agli anni precedenti.

Perché si parla di un rinvio a gennaio

La FIMMG propone, quindi, di prevedere la possibilità di prorogare la campagna vaccinale almeno fino alla fine di gennaio 2027, qualora i dati climatici e quelli epidemiologici confermassero una stagione mite e una circolazione dei virus ritardata o prolungata.

Secondo Scotti, temperature miti a ottobre e novembre potrebbero indurre molte persone a percepire l’influenza come ancora lontana e quindi a rinviare la vaccinazione.

Se invece il picco dell’influenza dovesse arrivare più avanti, la conclusione della campagna a dicembre potrebbe lasciare scoperta una parte della stagione considerata più critica.

La proposta, dunque, non consiste semplicemente nello spostare la vaccinazione a gennaio, ma nel rendere più flessibile il periodo della campagna, adattandolo all’effettivo andamento della stagione.

Il nodo dei dati sui virus

Per la FIMMG c’è anche un problema di sorveglianza. I medici di famiglia, sostiene Scotti, non dispongono attualmente dei dati settimanali RespiVirNet sulla circolazione dei virus respiratori.

Si tratta di informazioni che permettono di capire quali agenti stanno circolando, dall’influenza al virus respiratorio sinciziale, fino a SARS-CoV-2 e agli altri virus respiratori.

Secondo la federazione, questi dati servono per orientare la diagnosi differenziale, decidere quali pazienti monitorare con maggiore attenzione e modulare la campagna vaccinale in base all’incidenza reale, settimana dopo settimana.

La richiesta è quindi di rendere nuovamente operativo il flusso settimanale dei dati e di metterlo a disposizione dei medici di medicina generale e dei servizi territoriali fin dall’inizio della campagna.

Una stagione influenzale meno prevedibile

Il possibile cambiamento della stagione influenzale si inserisce in un quadro più ampio.

In un’intervista rilasciata a Repubblica, Stefania Bernardi, pediatra infettivologa e responsabile dell’unità operativa semplice Malattie infettive dell’ospedale Bambino Gesù, spiega che il cambiamento climatico sta modificando la stagionalità e la diffusione delle infezioni.

Secondo Bernardi, gli sbalzi termici potrebbero favorire un anticipo della stagione influenzale, che potrebbe iniziare già alla fine di ottobre.

Non ci sarebbero però soltanto influenza e Covid: tra i virus respiratori da considerare ci sono rhinovirus, virus respiratorio sinciziale, metapneumovirus, parainfluenza, adenovirus e bocavirus.

Il risultato, spiega la specialista a Repubblica, potrebbe essere un carico complessivo di infezioni respiratorie più articolato, con virus diversi che contribuiscono contemporaneamente alla circolazione delle malattie.

Il clima cambia anche le altre infezioni

Il cambiamento climatico, secondo Bernardi, non riguarda soltanto le infezioni respiratorie: temperature più elevate e condizioni ambientali favorevoli possono modificare anche la distribuzione geografica e stagionale delle malattie trasmesse da vettori.

Tra queste ci sono le arbovirosi, come Dengue, Chikungunya e West Nile, la cui trasmissione dipende dalle zanzare.

Temperature più alte possono inoltre favorire la distribuzione e prolungare l’attività delle zecche, con possibili ripercussioni sulla diffusione di malattie come la borreliosi, o malattia di Lyme, e l’encefalite da zecche.

La questione del morbillo

Umidità, vegetazione e presenza di animali sono altri fattori indicati dalla pediatra infettivologa. Febbre, cefalea, rash, dolori articolari e sintomi neurologici dopo soggiorni in aree rurali o boschive sono tra i sintomi a cui, secondo Bernardi, prestare attenzione.

Nell’intervista a Repubblica, Bernardi richiama infine l’attenzione sul morbillo, malattia altamente contagiosa per via aerea e associata anche a complicanze neurologiche. La specialista segnala un aumento delle segnalazioni di casi nel 2026.

Per il morbillo la vaccinazione è indicata, secondo quanto riportato nell’intervista, tra i 12 e i 15 mesi di vita, con un richiamo previsto a 5-6 anni.