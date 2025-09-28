"Vaff" di Barbara D'Urso a Selvaggia Lucarelli a Ballando con le Stelle, la reazione social della giudice

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

Il ritorno di Barbara D’Urso in TV è stato segnato da uno scontro con Selvaggia Lucarelli. Dopo la sua prima esibizione a Ballando con le Stelle, l’ex conduttrice si è lasciata sfuggire un “Vaff” per rispondere ai commenti dell’opinionista, che in una battuta ha paragonato la D’Urso alla padrona di casa Milly Carlucci.

Barbara D’Urso torna in TV a Ballando con le Stelle

Grande ritorno in TV per l’ex conduttrice Mediaset Barbara D’Urso, nuovamente sul piccolo schermo con la sua partecipazione a Ballando con le Stelle. Un ritorno che si è già fatto notare per il suo scontro in diretta con Selvaggia Lucarelli.

Come riporta anche Il Corriere, il pubblico ha accolto l’ingresso della D’Urso con un’ovazione e applausi al termine della sua prima esibizione.

ANSA

I giudici del programma

La giuria di Ballando si è letteralmente divisa, tra elogi da parte di Ivan Zazzaroni e Carolyn Smith, dubbi di Fabio Canino e una battuta di Guillermo Mariotto, che ha paragonato D’Urso a “Gloria Swanson ne Il Viale del Tramonto”.

Il “Vaff” a Selvaggia Lucarelli

Il giudizio che ha dato il via a uno scontro in diretta TV è stato quello di Selvaggia Lucarelli. In realtà, la giurata ha inizialmente rivolto a Barbara D’Urso alcuni complimenti.

“Ho trovato tutto molto astuto e pieno di pathos, ballato con grande grazia, che è uno dei tuoi punti di forza”, ha esordito Lucarelli.

“Non so se riuscirai a reggere il confronto con coreografie più complesse”, ha proseguito, “Se posso darti un consiglio, riduci un po’ le faccette, anche se so che sono il tuo marchio di fabbrica”.

Ma ad aver provocato il “Vaff” pronunciato dalla D’Urso, è stato un confronto con la padrona di casa Milly Carlucci.

Come ha riportato anche Il Fatto Quotidiano, infatti, la conduttrice ha lasciato che Lucarelli si esprimesse per ultima.

“Questa è una donna di televisione, mica come te, Barbara”, avrebbe commentato l’opinionista. Una battuta che ha scatenato l’immediata reazione della D’Urso.

Il litigio del 2017

Che tra Barbara D’Urso e Selvaggia Lucarelli non corra buon sangue è ormai noto da tempo. Le prime discussioni risalgono al periodo in cui Lucarelli svolse il ruolo di opinionista a Pomeriggio Cinque.

A scatenare una vera e propria lite, tuttavia, fu un post di Lucarelli del 2014 pubblicato su X (all’epoca Twitter) e Instagram.

Nel post, Lucarelli aveva commentato la partecipazione della D’Urso a Le invasioni barbariche, paragonando l’applauso del pubblico a “quello alla bara di Priebke”.

L’opinionista, nel 2017, venne condannata dal Tribunale di Milano, sentenza poi modificata nel 2019, quando Lucarelli venne assolta.