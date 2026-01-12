Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un uomo è stato denunciato dopo aver ferito un agente a Caserta. Il soggetto, un cittadino di origine nigeriana è stato ritenuto responsabile di resistenza a pubblico ufficiale, detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e possesso di oggetti atti ad offendere. L’uomo è stato fermato dopo una breve colluttazione con gli agenti, intervenuti in seguito a una segnalazione per persona in stato di alterazione su pubblica via.

L’uomo vagava in uno stato di alterazione

Tutto ha avuto inizio quando la centrale operativa ha ricevuto una segnalazione al numero di emergenza relativa a una persona che si trovava in evidente stato di alterazione in strada in provincia di Caserta.

La pattuglia del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Casal di Principe si è recata immediatamente sul posto indicato, dove ha individuato il soggetto intento a simulare esercizi fisici sulla pubblica via.

La reazione violenta e la colluttazione

Alla vista degli operatori il cittadino ha reagito in modo aggressivo: ha iniziato a inveire contro i poliziotti, dimenandosi e scagliandosi verso di loro.

Gli agenti hanno tentato di renderlo inoffensivo ma ne è scaturita una breve ma intensa colluttazione. Durante l’intervento uno degli agenti ha subito una contusione al ginocchio e una frattura al dito della mano a causa di una violenta caduta provocata dalla resistenza opposta dall’uomo.

Il sequestro di droga e armi a Caserta

Una volta bloccato il soggetto è stato sottoposto a perquisizione personale. Gli agenti hanno rinvenuto dieci involucri di sostanza stupefacente del tipo hashish, per un totale di circa 40 grammi.

Oltre alla droga sono stati trovati anche un tirapugni in metallo e tre coltelli privi di manico, oggetti considerati atti ad offendere e potenzialmente pericolosi.

La denuncia

Per le condotte riscontrate l’uomo è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per resistenza a pubblico ufficiale, detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e possesso di oggetti atti ad offendere.

L’intervento tempestivo degli agenti ha permesso di evitare ulteriori conseguenze per l’ordine pubblico e di sottrarre dalla circolazione sostanze stupefacenti e armi improprie.

L’episodio si inserisce nel quadro delle attività di controllo del territorio svolte dalla Polizia di Stato per garantire la sicurezza dei cittadini e contrastare fenomeni di spaccio e violenza sulle strade. La collaborazione tra i cittadini e le forze dell’ordine, testimoniata dalla segnalazione tempestiva, si è rivelata ancora una volta fondamentale per il buon esito dell’operazione.

