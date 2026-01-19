Vaga smarrito in pigiama a Tolmezzo dopo la fuga dalla casa di riposo, salvato dagli agenti
Un anziano di 92 anni è stato ritrovato e soccorso dalla Polizia a Tolmezzo dopo essersi allontanato da una casa di riposo.
È stato ritrovato e messo in salvo un uomo di 92 anni che si era allontanato da una struttura sanitaria a Tolmezzo (Udine). L’anziano, sorpreso a camminare solo e disorientato nei pressi dell’autostazione, è stato soccorso dagli agenti della Squadra Volante del Commissariato locale, che hanno evitato conseguenze ben più gravi grazie a un intervento tempestivo.
Il ritrovamento dell’anziano
Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, nel pomeriggio di venerdì 9 gennaio 2026 gli agenti della Squadra Volante del Commissariato di Tolmezzo hanno notato un uomo anziano che si aggirava nei pressi dell’autostazione delle corriere. L’uomo indossava abiti simili a un pigiama e appariva confuso e spaesato, circostanza che ha subito insospettito i poliziotti impegnati nel consueto controllo del territorio.
L’intervento degli agenti
Gli operatori si sono avvicinati per chiedere spiegazioni circa la presenza dell’uomo in quella zona, ma l’anziano non è stato in grado di fornire alcuna motivazione. Considerando le basse temperature e le condizioni di apparente smarrimento, gli agenti hanno deciso di farlo salire sull’auto di servizio per riscaldarlo e metterlo al sicuro.
La ricerca della provenienza
Nel tentativo di ricostruire quanto accaduto, i poliziotti hanno contattato una nota casa di riposo della zona. Dalla struttura è emerso che l’uomo, di 92 anni, si era allontanato in un momento di confusione, facendo perdere le proprie tracce. Grazie alla prontezza degli agenti, l’anziano è stato riaccompagnato nella casa di riposo in condizioni di sicurezza, evitando così possibili rischi legati all’esposizione al freddo o ad altri pericoli.
I ringraziamenti della struttura
La responsabile della casa di riposo ha espresso un sentito ringraziamento al Sig. Questore di Udine per l’efficacia e la rapidità dell’intervento della Polizia, sottolineando come la tempestività abbia permesso di concludere positivamente una vicenda che avrebbe potuto trasformarsi in tragedia.
