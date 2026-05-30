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Un 49enne italiano senza fissa dimora è stato denunciato per resistenza e minaccia a Pubblico Ufficiale a Como, dopo aver aggredito agenti e personale sanitario in seguito a una segnalazione. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato giovedì sera in Via Colombo, dove si aggirava tra le auto in transito, e ha opposto una violenta resistenza all’intervento della Polizia.

L’intervento della Polizia e la reazione violenta

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nella serata di giovedì, quando una Volante dell’U.P.G.S.P. della Questura di Como è intervenuta in Via Colombo. L’intervento è stato richiesto dal personale del 118, che aveva segnalato la presenza di un uomo che camminava pericolosamente tra le auto in transito, mettendo a rischio la propria incolumità e quella degli automobilisti.

Gli agenti, giunti sul posto intorno alle 20.00, hanno individuato il soggetto, un 49enne italiano senza fissa dimora. Alla vista della pattuglia, l’uomo ha reagito in modo aggressivo: ha tentato di scagliare contro i poliziotti un grosso sasso e, subito dopo, ha cercato di aggredire gli agenti con calci, pugni e sputi. Nonostante la resistenza opposta, i poliziotti sono riusciti a bloccarlo, seppur con difficoltà.

Il comportamento aggressivo prosegue in ospedale

Dopo essere stato fermato, il 49enne è stato affidato alle cure del personale sanitario, ma anche in questa circostanza ha mantenuto un atteggiamento violento e aggressivo. Trasportato presso l’Ospedale Sant’Anna, l’uomo ha continuato a inveire, insultare e minacciare sia gli agenti che il personale sanitario presente. La situazione è ulteriormente degenerata dopo le dimissioni: al culmine di un nuovo episodio di agitazione, l’uomo ha danneggiato i locali della sala d’attesa del nosocomio.

I precedenti e la denuncia

Durante gli accertamenti, sono emersi a carico del 49enne diversi precedenti penali, tra cui porto abusivo d’armi, resistenza a Pubblico Ufficiale, procurato allarme e minacce. Al termine degli eventi, l’uomo è stato denunciato in stato di libertà per resistenza, minaccia a Pubblico Ufficiale e danneggiamento.

IPA