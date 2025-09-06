Vaiolo delle scimmie in Friuli Venezia Giulia con 7 casi in due focolai diversi, contagiata una famiglia

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Mentre l’Oms dichiara finita l’emergenza sanitaria internazionale del vaiolo delle scimmie, in Friuli Venezia Giulia si registrano 7 nuovi casi. Si tratta di due focolai differenti, uno riguardante una famiglia di cinque persone e un secondo altri due contagiati legati a una microepidemia importata da un Paese europeo. Sei di loro sono ricoverate nella clinica di malattie infettive dell’ospedale di Udine, un’altra è in isolamento fiduciario.

I casi di Vaiolo delle scimmie in Friuli

La famiglia, composta da tre adulti e due bambini, sarebbe stata contagiata dal virus dell’Mpox proveniente dall’Africa e si trova in ospedale da metà agosto.

Le altre due perone infettate residenti a Udine, invece, avrebbero contratto il Vaiolo delle scimmie in un viaggio in Europea e si troverebbero ricoverate dalla fine di agosto. Tutti i pazienti sono sotto osservazione e non presentano condizioni di salute che susciti al momento motivi di preoccupazione.

Un bambino in Congo riceve le cure per il vaiolo delle scimmie

Le condizioni dei contagiati

Il Vaiolo delle scimmie si presenta con sintomi simil-influenzali, febbre, mal di testa, dolori muscolari, gonfiore dei linfonodi, e con la comparsa di un’eruzione cutanea caratteristica, che può interessare il viso, le mani, i piedi o altre parti del corpo. Può assumere forme più gravi su soggetti immunodepressi e più esposti come i bambini.

A dare rassicurazioni sullo stato di salute dei contagiati alla redazione del TgR Fvg è stato il direttore della clinica di Malattie infettive di ASUFC a Udine, Carlo Tascini:

Adesso sembra sotto controllo. Stiamo trattando i pazienti con un antivirale fornito dal ministero. Il vaiolo si manifesta con vescicole e deve essere riconosciuto anche dai medici, perché dal 2022 registriamo casi sporadici e microepidemie in Italia. Non è la prima volta che anche in Friuli Venezia Giulia si verificano contagi

L’Oms dichiara finita l’emergenza

La notizia dei 7 casi in Friuli è arrivata nelle stesse ore in cui l’Organizzazione mondiale della sanità ha revocato lo stato di emergenza sanitaria internazionale (Pheic) per il Mpox.

Un provvedimento che era in vigore dal 14 agosto 2024 per l’aumento del numero di contagi in tutto il mondo, adesso in calo costante nei Paesi dove il virus provoca più decessi, come Congo, Uganda, Sierra Leone e Burundi.

